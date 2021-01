Dakar, Camiões, Etapa 6: 1-2-3 na vitória 150 da Kamaz

Na sexta etapa do Rally Dakar, a Kamaz colocou três camiões nos três primeiros lugares. O vencedor foi o Kamaz #509 da tripla Airat Mardeev, Dmitriy Svistunov e Akhmet Galiautdinov, que ficaram na frente por cerca de um minuto. Esta vitória marca o triunfo 150 da Kamaz no Rally Dakar. Segunda posição na etapa para o Kamaz #507 de Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadev e Ilgiz Akhmetzianov.

Na geral, as posições do topo mantêm-se, com o Kamaz #507 de Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadev e Ilgiz Akhmetzianov a ganhar tempo, estando agora com uma vantagem de 37min34s para o Kamaz #501 de Anton Shibalov, Dmitri Mikitin e Ivan Tatarinov.

No lugar mais baixo do pódio houve mudanças. O Iveco #503 de Martin Macik, Frantisek Tomasek e David Svanda foi ultrapassado pelos vencedores desta etapa, o Kamaz #509 da tripla Airat Mardeev, Dmitriy Svistunov e Akhmet Galiautdinov. A mais de uma hora dos dois primeiros, estas triplas estão separados por cerca de um minuto na geral.

A percorrer a sexta etapa está o mecânico português Nuno Jorge Silva Fojo no Man #521. Na etapa de ontem, o português ficou na 20º posição à geral.

