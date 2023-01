Dakar, Camiões, Etapa 2: Janus Van Kasteren penalizado, Aleš Loprais na frente | AutoSport

Duas etapas, dois líderes nos Camiões. Martin Macík deu no primeiro dia de prova sequência ao resultado do prólogo e bateu o seu compatriota Aleš Loprais, que tinha sido apenas sexto no prólogo, mas este reagiu no segundo dia e foi para a frente da corrida no seu Iveco preparado pela Equipa De Rooy. Janus Van Kasteren é agora segundo a 12m17s, com Jaroslav Valtr (Tatra) em terceiro a 16m04s. Van Kasteren foi penalizado em 15 segundos por ter falhado um waypoint e falhou assim a vitória na segunda especial.

Com a ausência da Kamaz tudo fica muito mais em aberto e para já são os checos a dar cartas. É verdade que Países Baixos e República Checa já venceram nas provas do Dakar deste século e entre Aleš Loprais, Janus van Kasteren, Martin Macík ou alguma surpresa como a de Jaroslav Valtr deve sair o novo vencedor dos camiões. Quem já se atrasou um pouco foi Kees Koolen, mas é ainda muito cedo na prova para descartar quem quer que seja.