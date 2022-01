Dakar, Camiões, Etapa 2: Andrey Karginov na frente, em domínio da Kamaz | AutoSport

Os Kamaz continuam a ser as máquinas no topo da tabela neste Dakar 2022, mas de ontem para hoje vimos mudanças no líder da prova. Dmitry Sotnikov terminou a Etapa 1B na frente da classificação, com 30 segundos de vantagem para Eduard Nikolaev, mas hoje foi Andrey Karginov a vencer a etapa e a assumir a liderança da prova, depois de ter recuperado de uma desvantagem de quase 20 minutos de ontem para hoje. Excelente prestação de Karginov, num dia em que voltamos a ter quatro Kamaz no topo. Ales Loprais perdeu algum tempo hoje e está agora em quinto (quinto na etapa), mas apenas a seis minutos do líder, num top 5 ainda muito equilibrado. O top 10 cabe em 20 minutos o que, como já se viu, não é nada numa prova destas caraterísticas.

Resumindo, na geral, temos então Karginov, seguido de Sotnikov (+38 seg.), Nikolaev (+2min14 seg.), Anton Shibalov (4 min 25 seg.) e Loprais (6 min 51 seg.).

