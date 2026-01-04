Dakar, Camiões, Etapa 1: Ales Loprais na frente, Zala e Fiúza lideraram, mas atrasaram-se

Ales Loprais / David Kripal / Jiri Stross (Iveco Powerstar/Loprais Team De Rooy FPT) venceram a primeira etapa dos Camiões, bateram Martin Van Den Brink / Rijk Mouw / Peter Willemsen (Iveco Powerstar/Eurol Rallysport) por 1m47s com Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (MM Technology/Iveco Dakar Evo4) em terceiro a 7m19s.

Vaidotas Zala / Paulo Fiuza / Max Van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy FPT) foram quartos a 7m32 fritop duma penalização de dois minutos, tirando isso, teriam terminado na terceira posição da etapa.

A ordem do prólogo sofreu alterações na etapa 1. O segundo classificado de ontem, Vaidotas Žala, aproveitou a linha já marcada para assumir a liderança ao km 28. O lituano da De Rooy construiu rapidamente uma almofada de 50 segundos sobre Martin Soltys (Buggyra), enquanto para o “abridor” Mitchel van den Brink a tarefa revelou-se mais difícil. O vencedor do prólogo caiu para quinto, a 59 segundos do ritmo, empatado com o campeão defensor Martin Macík, um sinal de que a estratégia de abrir a pista penalizava mesmo os melhores. Kay Huzink completava o pódio provisório a 57 segundos.

Ao km 108, Žala mantinha o comando, controlando os rivais com firmeza. Mitchel van den Brink subiu para segundo a 1m15s, enquanto a luta pelo terceiro lugar permanecia cerrada: Aleš Loprais e Martin Soltys ficavam a menos de 35 segundos do holandês. Martin Macík, campeão defensor, já enfrentava dificuldades sérias, a mais de 3 minutos.

Ao km 150, Žala estendeu a liderança para quase 2 minutos, consolidando uma posição confortável. A luta pelo segundo lugar intensificava-se: van den Brink ocupava a segunda posição a 1m56s, apenas 4 segundos à frente de Aleš Loprais (+2m00s). Macík seguia isolado em quarto a 3m41s, sinalizando uma possível queda do campeão para trás do grupo cimeiro.

Inversão dramática: Žala colapsa, Loprais roda e assume

O ponto de viragem da etapa ocorreu entre o km 180 e o km 215. Vaidotas Žala, até então um líder sólido, colapsou e começou a perder tempo significativo. Já havia caído mais de 6 minutos ao km 180, e essas perdas amplificaram-se até 9 minutos ao km 215, uma mudança de rota dramática que sugeriu dificuldades mecânicas ou de navegação na segunda metade da especial.

​Aleš Loprais aproveitou o cenário para assumir o comando com uma margem confortável de 4m19s sobre Mitchel van den Brink, enquanto o campeão defensor Martin Macík viu a diferença alargar-se para 9m29s, um gap devastador que o afastava definitivamente da luta pela vitória.

Ao km 260 (último checkpoint antes da meta), Loprais consolidava a liderança com mais de 4 minutos de vantagem, mantendo o ritmo impressionante. A perseguição era fundamentalmente uma questão familiar: van den Brink em segundo (+4m17s) e a equipa De Rooy, através de Mitchel van den Brink (que corria um segundo camião da família), também presente no top 6 (+13m15s). Vaidotas Žala via a vitória escorregar, finalizando a apenas 8m45s do líder, enquanto Macík figurava a 9m29s — uma etapa que o atrasou na luta pela classificação geral.

Loprais vence etapa e lidera categoria

Desta forma, Aleš Loprais cruzou a meta em primeiro lugar com um tempo de 3h42m15s, mantendo o topo da classificação apesar de uma penalização que lhe foi aplicada. Mitchel van den Brink terminou segundo a 1m47s, consolidando uma perseguição consistente que o estabeleceu como segundo nome da categoria. O pêndulo oscilou a favor de Martin Macík no final da etapa, permitindo-lhe superar dificuldades da fase intermédia e terminar terceiro a 7m19s.

​Vaidotas Žala, apesar de uma performance inicial dominadora, viu a vitória escorregar entre os dedos na reta final, terminando quarto a 7m32s, uma queda que refletiu as dificuldades encontradas na segunda metade da especial.

A vitória de Loprais estabeleceu o tcheco como primeiro líder da categoria de camiões na edição de 2026, consolidando uma performance que, apesar do revés de uma penalidade, manteve a sua posição cimeira numa categoria onde a consistência e a adaptação às mudanças de condições mostram ser fundamentais.

