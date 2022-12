Dakar: BRX pronta para as lutas na frente | AutoSport

O Bahrain Raid Xtreme vai para o seu terceiro Rally Dakar, agora com quatro carros construídos na Prodrive. Após dois triunfos em provas do Mundial de TT, a BRX está preparada para o que aí vem. Os carros foram evoluídos e Sebastien Loeb/Fabian Lurquin pretendem lutar pelo triunfo. não lhes será fácil melhorar o segundo lugar do ano passado, mas é possível.

Para além de Sebastien Loeb a equipa conta ainda com Orly Terranova e Guerlain Chicherit, uma tripla experimentada, mas a concorrência não esteve parada.

Este ano, a equipa conta também com a GCK Motorsport de Guerlain Chicherit/Alex Winocq, que venceram no Rali de Marrocos, provando a adaptabilidade do francês ao carro que tem agora nas mãos. Recordamos ainda que Vaidotas Zala/Paulo Fiúza também correm com um BRX Hunter.

Para Sebastien Loeb: “Temos um carro muito bom para o Dakar e depois de uma excelente preparação em Marrocos e na Andaluzia, estamos bem em termos de desempenho do Hunter.

Temos que ser consistentes e ter etapas ‘limpas’, sem problemas. Teremos alguns dias longos nas dunas e é aí que temos de nos manter ainda mais concentrados, mas esse é o nosso objectivo este ano.”

Orly Terranova vai para o seu 15º Dakar: “Tenho treinado muito, a primeira semana sabemos que será dura, com muitos quilómetros em novos terrenos na Arábia Saudita que nos irão testar a todos, pelo que temos que estar concentrados e na melhor forma possível. Depois do quarto lugar no ano passado e de uma vitória em etapas, estamos prontos para o desafio”.

Guerlain Chicherit vai para o seu 12º Dakar: “temos um carro competitivo e fiável. A Prodrive é uma equipa muito profissional, tudo o que fazem, fazem-no bem! É difícil anunciar um objectivo neste momento, mas tudo o que posso dizer é que temos um bom carro que nos permitirá lutarmos até ao fim.”