Dakar, Bruno Oliveira e Pedro Bianchi Prata já são sextos dos SSV T4 | AutoSport

Depois de um Dakar sempre a ganhar posições, Bruno Oliveira (Bra)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am) chegaram ontem ao sexto lugar da geral dos SSV T4.

Começaram o Dakar em 8º, caíram para 11º na etapa seguinte, mas a partir daí foi sempre a subir, com uma exceção. Foram passando os obstáculos e têm conseguido subir posições. Começaram em nono, caíram para 11º na etapa 2, mas recuperaram para o 8º lugar na etapa 3, caíram para 10º na etapa 5, mas já são sextos da geral após a etapa Maratona, a 12ª.

O jovem Bruno Conti é estreante e o Legend (mais de 10 participações) Pedro Bianchi Prata, tem dado uma ajuda inestimável ao brasileiro: “Fizemos uma prova tranquila, com pilotagem segura e sem correr riscos. Novamente uma especial só de dunas e estamos agora em sexto na geral. A estratégia é seguir com foco para terminar o que falta e evitar problemas”, afirma Conti, 18 anos, o piloto sul-americano mais jovem desta edição.