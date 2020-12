Dakar: Bahrain Raid Xtreme revela cores para o carro de Sébastien Loeb e Nani Roma

A equipa do Bahrain Raid Xtreme vai competir no Rally Dakar de 2021 com Sébastien Loeb e Nani Roma. Hoje, a equipa revelou o carro chamado BRX T1 Rally (“Hunter”) e as suas cores.

Com ajuda técnica da Prodrive, Loeb e Roma já testaram o carro no Dubai – CLIQUE AQUI PARA VER. Para Roma, o “BRX Hunter está há muito tempo ‘no forno’ e estar a fazer parte desta aventura é uma grande experiência. O Rally Dakar é algo especial e correr com o BRX no seu primeiro rali é muito excitante”.

Para Loeb, têm sido “dias de aprendizagem”, mas o nove-vezes campeão do Mundo de Ralis não vai a nenhum desafio para perder. O melhor resultado de Loeb no Dakar foi segundo classificado em 2017 com a Peugeot.