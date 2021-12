Dakar, Bahrain Raid Xtreme com novidade: T1+, Orlando Terranova e o Prodrive EcoPower | AutoSport

A equipa Bahrain Raid Xtreme vai correr no Dakar com três dos seus novos BRX Prodrive Hunter T1+, sendo que juntamente com Sébastien Loeb e Nani Roma, a novidade é o argentino Orlando Terranova.

O experiente piloto argentino, Terranova, já competiu com a equipa BRX ao lado de Loeb e Roma, na Baja Aragon, em Espanha, mas a prova de fogo arranca em janeiro na Arábia Saudita.

Aos três juntar-se-ão os seus atuais co-pilotos, com Fabian Lurquin ao lado de Loeb; Alex Haro com Roma e Dani Oliveras com Terranova.

A equipa vai tentar lutar pelo triunfo, está entre as favoritas, mas a novidade T1+, com carros completamente novos e com tudo a prova não permite antever com rigor as possibilidades.

Outra novidade passa pelo facto do BRX correr com um novo combustível sustentável, denominado Prodrive EcoPower, especialmente desenvolvido para o Hunter. O combustível reduz as emissões de gases com efeito de estufa em 80% em comparação com a gasolina, uma vez que é produzido a partir de biocombustível da geração 2 fabricado a partir de resíduos agrícolas, e de combustíveis criados a partir da captura de carbono.

A equipa testou muito, mas não em competição. Tal como a Audi, só mesmo no Dakar se pode perceber o que valem os novos Hunter T1+. Sébastien Loeb gostou do novo carro, mas também nunca diria o contrário em público…

A partir do dia 1 já saberemos mais…