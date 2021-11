Dakar: Bahrain Raid Xtreme (BRX) com três carros e muitas novidades no seu novo T1+ | AutoSport

O Bahrain Raid Xtreme (BRX) vai ter uma equipa de três carros no Dakar, na Arábia Saudita, em janeiro próximo. Orlando Terranova juntar-se-á a Sebastien Loeb e Nani Roma, com a equipa com três carros Prodrive Hunter T1+.

O experiente piloto argentino, Terranova, competiu com a equipa BRX ao lado de Loeb e Roma, na Baja Aragon, em Espanha, no BRX Hunter T1, estabelecendo dois tempos de sector mais rápidos, com Loeb a recolher mais sete de 11 SS. Aos três juntar-se-ão os seus atuais co-pilotos, com Fabian Lurquin ao lado de Loeb; Alex Haro com Roma e Dani Oliveras com Terranova.

A equipa vai competir pela vitória absoluta no Dakar e correr com um novo combustível sustentável, denominado Prodrive EcoPower, especialmente desenvolvido para o Hunter. O combustível reduz as emissões de gases com efeito de estufa em 80% em comparação com a gasolina, uma vez que é produzido a partir de biocombustível da geração 2 fabricado a partir de resíduos agrícolas, e de combustíveis criados a partir da captura de carbono.

O carro está também, naturalmente, em conformidade com os últimos regulamentos da FIA.

A equipa já concluiu extensos testes do Hunter T1+, construído de acordo com os novos regulamentos de 2022, e irá realizar mais testes nos Emirados Árabes Unidos nas próximas semanas, centrados na resistência e exercícios de navegação, antes de se dirigir à Arábia Saudita para o Dakar.

Tanto Loeb como Roma já testaram o carro, enquanto Terranova se juntará a eles no Dubai para passar vários dias no Hunter no início de dezembro.

Para Sébastien Loeb: “Tenho uma sensação muito boa no novo carro. Testámos em todas as diferentes condições que esperamos ver no Dakar. Com os novos pneus maiores, conseguimos manter a nossa velocidade através das secções rugosas e rochosas, com muito menos risco de furos. Fabian e eu temos mais alguns dias de testes em breve onde passaremos muito tempo concentrados na navegação, uma vez que isto será mais uma vez muito importante na Arábia Saudita”.

Quanto a Nani Roma: “Completei quase 2000 km no novo T1+ no País de Gales e no Dubai. Com os novos pneus maiores, o carro é capaz de atravessar outro tipo de terrenos, que o anterior T1+ iria encontrar muitas dificuldades. No entanto, é maior e mais pesado com o mesmo motor, por isso, embora sejamos mais rápidos em algumas áreas, poderíamos ser mais lentos noutras”.

Por fim, Orlando Terranova: “Falei com Nani e Seb e eles disseram como o novo T1+ deu-lhes boas sensações, e que apesar do seu maior tamanho e peso adicional, continua a ser fácil de conduzir, e é muito melhor nas condições rochosas. Estou ansioso por ver a equipa novamente e começar os meus preparativos para o meu 17º Dakar”.

Recorde-se que os novos carros T1+ funcionam com pneus maiores, com maior curso de suspensão e uma banda mais larga. Pneus de 37″ em jantes de 17″, substituem os atuais pneus de 32″ em jantes de 16″, com o curso da suspensão aumentado de 280mm para 350mm, e a largura da carroçaria aumentada de 2m para 2,3m, de modo a acomodar as rodas maiores. Estas alterações implicaram uma reformulação radical do Hunter e a Prodrive utilizou-o como uma oportunidade para fazer mais melhorias, incluindo um pára-brisas maior para uma melhor visibilidade e um refinamento de vários sistemas em todo o carro.