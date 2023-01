Dakar, Austin Jones, vencedor dos SSV T3: “Este foi o Dakar mais duro que já fiz” | AutoSport

Austin Jones repetiu a vitória do ano passado nos SSV T3, Desde que chegou à categoria em 2020, foi oitavo da geral, e 2º melhor rookie, foi segundo em 2021, venceu o ano passado e agora tomou-lhe o gosto com novo triunfo. Em dois anos, dois triunfos, um em T4 e agora T3: “Este foi o Dakar mais duro que já fiz. Tivemos altos e baixos, mas mantivemo-nos consistentes, fizemos o nosso trabalho e olhámos para nós, de trás para a frente!

Estamos super contentes, grande obrigado a toda a equipa, o meu navegador, Gustavo, fez um bom trabalho. Foi uma boa viagem à volta da Arábia Saudita. Agora não consigo pensar no próximo ano, mas vou voltar”, disse o talentoso americano, que aos 26 anos, continua a somar no Dakar. A verdade é que as corridas todo-o-terreno estão-lhe no sangue, pois passou a infância a aprender os meandros das corridas, embora só em 2018 é que teve um volante nas mãos, depois de ter passado um ano como navegador do seu pai.