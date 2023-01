Dakar: Austin Jones vence SSV T3 | AutoSport

A dupla Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Brp Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg) venceu o Dakar 2023 entre os concorrentes dos SSV T3. Assumiram a liderança da classificação geral da classe na etapa 11 e de lá não mais saíram. Enquanto Jones, vencedor da edição do ano passado em T4, e Gugelmin consolidavam o primeiro posto, chegando a ter mais de uma hora de vantagem para o segundo classificado, Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam Ot3/Grallyteam), dupla que liderou a classificação entre a etapa 5 e a 10, e Seth Quintero/Dennis Zenz (Brp Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg) discutiram entre si a vice-liderança, possibilitando a gestão da prova por parte da dupla que acabou por vencer.

Jones e Gugelmin terminam o Dakar com o tempo total de 51:55:53s, precisando de menos 52:05s do que Seth Quintero e Dennis Zenz, que fecharam a sua participação alcançando o segundo posto, enquanto Mevius e Cazalet fecharam o pódio da classe, com uma diferença de 1:29:42s para os vencedores.

Numa categoria onde os portugueses brilharam em algumas etapas, João Ré, navegador de Saleh Alsaif (Can-Am X3/Black Horse Team), foi o melhor classificado do pelotão luso, terminando o Dakar no sexto posto da classificação geral, atrás de Cristina Gutierrez Herrero/Pablo Moreno Huete (Brp Maverick/Red Bull Can-Am Factory Racing) e do vencedor de 2022 Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre (Can – Am Xrs/Red Bull Can-Am Factory Racing).

Na derradeira etapa do Dakar 2023, venceu uma das duplas que era à partida candidata à vitória na classe, mas que cedo viu esse objetivo adiado. Cristina Gutierrez Herrero/Pablo Moreno Huete (Brp Maverick/Red Bull Can-Am Factory Racing) terminou a etapa 14 com 58 segundos de vantagem sobre Ignacio Casale/Alvaro Leon (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team).

Classificação geral SSV T3