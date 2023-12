Dakar: Audi RS Q e-Tron mais seguro, fiável, performante e fácil de manter | AutoSport

Depois de dois anos com resultados muito abaixo do expectável, em 2022, ano de estreia o melhor que conseguiram foi o 9º lugar de Mattias Ekstrom, com Carlos Sainz em 12º e Stephane Peterhansel em 59º, mesmo vencendo quatro etapas.

Em 2023, 14º para Mattias Ekstrom, que foi o melhor Audi, ano em que venceram 2 etapas.

Para este ano, a Audi volta a introduzir melhorias no RS Q e-tron: o protótipo concebido para provas de TT, com um pioneiro sistema de tração elétrica dotado de uma bateria de alta tensão e um conversor de energia, recebe inovações em muitas áreas.

As equipas de pilotos da Audi de Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz vão beneficiar de inúmeras melhorias nos seus carros para a prova de janeiro de 2024.

As novas ideias tornam o RS Q e-tron mais seguro, mais fiável, mais confortável e um pouco mais leve, além de proporcionar à equipa tempos de manutenção mais curtos.

A Audi enfrenta pela terceira vez o rali mais difícil do mundo com seu veículo de baixas emissões. “As qualidades do RS Q e-tron ficaram bem expressas através dos nossos pilotos e co-pilotos com seis vitórias em etapas e 22 lugares no pódio totalizados no final dos vários dias do Dakar desde 2022”, diz Rolf Michl, Diretor da Audi Motorsport. “Agora é uma questão de mostrar a nossa performance da forma mais consistente possível para que possamos lutar pelas primeiras posições.”

A Audi Sport analisou as provas anteriores, identificou os pontos fracos e definiu prioridades claras para o desenvolvimento futuro.

O Dr. Leonardo Pascali, o novo Diretor Técnico do projeto, juntamente com a sua equipa, concentrou-se no desenvolvimento de cinco pontos-chave desde o início do verão.

Mais segurança

Os acidentes de Stéphane Peterhansel e de Carlos Sainz no Rali Dakar 2023 levaram a Audi a elevar ainda mais os níveis de segurança do veículo. “O nosso objetivo era reduzir o pico de aceleração vertical durante as aterragens após grandes saltos”, afirma o Dr. Leonardo Pascali. Ao trabalhar com as molas, os amortecedores e o para-choques integrados no chassis, os engenheiros conseguem distribuir melhor as massas nos momentos dos saltos. Deste modo, consegue-se um controlo ideal dos movimentos da plataforma, fator extremamente importante para o desempenho global do automóvel. A espuma dos bancos também dá o seu contributo neste ponto, ajudando a distribuir as massas do condutor e co-piloto durante um período mais alargado de tempo, reduzindo-se, assim, os picos de carga.

A equipa de desenvolvimento concentrou-se especificamente na rigidez dos materiais e na geometria da espuma dos bancos, tendo também em consideração a forma como a temperatura do cockpit influencia a rigidez da espuma. A proteção dos ocupantes após uma aterragem frontal violenta do veículo, como aconteceu no segundo acidente de Carlos Sainz no Rali Dakar de 2023, que culminou em capotamento, também esteve na mente dos responsáveis.

A zona de colisão CFRP na extremidade dianteira da estrutura do chassis é agora mais comprida, mas sem comprometer o ângulo de ataque – extremamente importante em provas de todo-o-terreno – absorvendo agora melhor a energia gerada nestes acidentes.

Maior fiabilidade

O Audi RS Q e-tron nasceu um veículo de competição fiável, mesmo perante as condições mais adversas: os três carros que alinharam à partida passaram pela linha de chegada no seu primeiro Rali Dakar, em 2022. O facto de dois dos três veículos não terem terminado em 2023 não se deveu a problemas técnicos, mas sim a acidentes.

Com o amadurecimento da complexa tecnologia de transmissão, a Audi Sport pode concentrar-se nos detalhes de fiabilidade. Antigamente, as pedras que saltavam do terreno ficavam presas entre a base da jante, o disco de travão e o montante.

Em alguns casos, causavam danos consideráveis e necessitavam de mudanças demoradas de rodas em mais do que uma ocasião.

Os novos elementos de fixação para os montantes permitem uma maior folga para que as pedras sejam expelidas com facilidade, estando também a partir de agora a ser usadas jantes mais robustas. A nova geração de pneus fornecidos pela BF Goodrich apresentam paredes laterais mais fortes e menos vulnerável.

Maior conforto

A Audi conta com pilotos e co-pilotos particularmente experientes, bem coordenados e de elevada performance. Para facilitar o seu trabalho extenuante, os engenheiros otimizaram a proteção acústica, bem como o isolamento do cockpit. As modificações no capot dianteiro permitem repelir mais facilmente a lama e a água, fazendo com que o para-brisas se mantenha mais limpo, melhorando a visibilidade.

Mais performance

Do chassis ao software, da carroçaria ao sistema de tração elétrica, os engenheiros analisaram vários aspetos para tornar o Audi RS Q e-tron ainda mais competitivo no âmbito dos regulamentos. Desenvolver os amortecedores e as molas ajudou a equipa a encontrar uma configuração ainda melhor. O peso de vários componentes foi otimizado para uma aproximação à tara mínima de 2.100 kg, tentando compensar o peso superior dos novos e mais robustos pneus. É o caso do capot traseiro, das pinças de travão mais pequenas ou até do apoio para os pés do co-piloto. Os regulamentos também alteram ligeiramente o equilíbrio entre o modelo T1U da Audi e os adversários na classe T1 em termos de relação peso-potência: os 263 kW de potência máxima dos motores elétricos no início da época de 2023 (incluindo o coeficiente de eficiência) transformaram-se num valor de 271 kW durante o Rali Dakar, na sequência de uma alteração dos regulamentos. A partir de janeiro de 2024, o valor aumentará para 286 kW. Ao mesmo tempo, os regulamentos aumentam em 10 kg o peso dos modelos T1, que assim passa para os 2.010 kg.

Mais fácil manutenção

A procura de pontos a melhorar também incidiu na análise do trabalho diário de manutenção realizado durante as provas. Graças à introdução de muitas ideias práticas nesta área específica, alguns passos foram agora simplificados, caso de suportes de ferramentas melhorados, otimização dos dispositivos de enchimento de líquidos operacionais, novas soluções de fixação entre painéis da carroçaria e junções aparafusadas em vez de coladas contribuem para uma manutenção mais simples e rápida: “A nossa equipa de engenharia melhorou ainda mais o RS Q e-tron com muitas soluções criativas”, afirma Rolf Michl, Diretor da divisão Motorsport. “Os pilotos e co-pilotos, bem como todos os mecânicos e engenheiros, beneficiam das ideias imaginativas. Sentimos que estamos preparados para o Rali Dakar da melhor maneira possível.” Desde meados do ano, a Audi integrou sucessivamente as alterações e começou a testá-las, garantindo assim a incorporação de todas as inovações a tempo para o Rally Dakar 2024