Dakar: Audi multada por causa das… botas | AutoSport

A Audi Motorsport estreou no Dakar, com um conceito de carro totalmente inovador, mas a engrenagem não está ainda perfeitamente oleada, já que a equipa, leia-se as três duplas foram todas multadas em 800€ devido a uma infração… com as botas.

Pelos vistos, os membros da equipa apresentaram o vestuário correto à prova de fogo durante as verificações pré-evento. Contudo, os sapatos não estavam em conformidade com a nova norma da FIA 8856-2018 o que é uma violação do Código Desportivo Internacional da FIA. Resultado, uma coima de 800 euros. Um representante da equipa informou os Comissários que os sapatos corretos já tinham sido encomendados em outubro, mas enganaram-se nos números…