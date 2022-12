Dakar, Audi Motorsport: “O nosso carro é agora muito fiável” | AutoSport

A Audi estabeleceu para si mesma uma tarefa importante para a segunda participação do RS Q e-tron no Rali Dakar. Depois de ter conquistado quatro vitórias na primeira participação em janeiro passado, o objetivo de 31 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023 é conseguir um resultado no pódio.

A partir da noite de Ano Novo, Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz vão confrontar-se com a concorrência num prólogo e nas 14 fases subsequentes. Setenta por cento da rota na Arábia Saudita é nova para as equipas.

Os organizadores da ASO aumentaram significativamente as exigências desportivas: Com 350 a 500 quilómetros, as etapas entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico são mais longas e mais difíceis do que no ano passado.

O Empty Quarter, com as suas dunas imponentes, é particularmente exigente. “Sentimos uma boa pressão desportiva, mas também nos sentimos completamente preparados para o rali”, diz Rolf Michl, Diretor da Audi Motorsport. “O nosso automóvel é agora muito fiável. As melhorias em comparação à primeira geração RS Q e-tron são significativas. Os nossos processos também são muito mais bem ensaiados. O nosso objetivo é um lugar no pódio. Preparámo-nos o mais exaustivamente possível, mas todos os fatores externos continuam a ser imprevisíveis. Não os vamos experienciar até ao próprio Dakar.”

As três equipas de pilotos irão competir com uma segunda versão muito melhorada do Audi RS Q e-tron. Está homologado na categoria T1-U, que tem vindo a preparar o caminho para um futuro de baixas emissões no rali de cross-country desde 2022. A tração dos eixos dianteiro e traseiro é elétrica, com os motores elétricos a receberem a sua energia de uma bateria de alta voltagem. Um sistema de controlo revisto permite otimizar o balanço energético de vários sistemas. Um conversor de energia altamente eficiente composto por um motor turbo de quatro cilindros e uma unidade motor-gerador adicional (MGU), que funciona num ótimo intervalo de funcionamento e carrega a bateria, processa pela primeira vez os reFuels. Baseados em partes vegetais biogénicas que não competem com os alimentos, ajudam a reduzir as emissões de CO2 em mais de 60 por cento.

“Na nossa preparação para o rali mais difícil do mundo, não deixámos nada ao acaso”, diz Uwe Breuling, Chefe de Operações de Veículos. “Aprendemos muito nos comícios e testes do nosso primeiro ano e implementámos tudo de forma consistente – técnica, logística e organizacional. A estreita cooperação entre a Audi Sport, pilotos, co-pilotos e a Team Q Motorsport está a dar os frutos e a correr muito bem.”

Durante os testes prolongados e um rali em outubro, a segunda geração do RS Q e-tron demonstrou fiabilidade e performance. “Testamos os carros em detalhe em Neuburg depois da reconstrução e demos aos pilotos e co-pilotos uma oportunidade de os conduzir novamente”, diz Arnau Niubó Bosch, Gestor de Projeto de Implementação de Veículos. “Os nossos engenheiros treinaram exaustivamente Mattias, Emil, Stéphane, Edouard, Carlos e Lucas no uso da tecnologia para que possam ajudar-se a si próprios no caso de danos durante as fases. Com 15 dias de competição, um único dia mau pode significar a perda de oportunidades.”