Dakar: As surpresas positivas até aqui | AutoSport

Num contexto em que entre as equipas da frente há diversos pilotos a baquear, isso abre espaço a que diversos ‘outsiders’ estejam a preparar-se para obter resultados bem acima do que esperavam. No top 10, neste momento há vários desses exemplos, desde estreantes a um piloto que nem sequer fez melhor que o 48º lugar.

Não falando de Nasser Al-Attiyah que já venceu o Dakar quatro vezes, Henk Lategan (Toyota), que é segundo, nunca fez melhor que 31º, Lucas Moraes (Toyota), terceiro, é estreante, Giniel de Villiers (Toyota) venceu em 2009 e já obteve vários pódios, Sebastien Loeb (BRX Hunter Prodrive) foi segundo duas vezes em 2017 e 2022, Romain Dumas (Rebellion) tem um 8º em 2017 como melhor posição, Brian Baragwanath (Century) um 14º em 2022, Martin Prokop (Ford Benzina Orlen) foi sexto em 2019, o chinês Wei Han (SMG) foi 10º em 2020 e Lionel Baud (Toyota) tem o 48º lugar como melhor resultado.

E há mais candidatos para lá do top 10 atual nas mesmas condições.

Portanto, no fim do Dakar teremos vários pilotos com resultados muito acima do que esperavam.