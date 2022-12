Dakar: as pequenas coisas que se transformam em problemas grandes | AutoSport

O Dakar já está em plano andamento, este é o quarto ano na Arábia Saudita, mas apesar de ser um país onde não falta dinheiro, sucedem por vezes coisas totalmente inesperadas como conseguir um simples cartão SIM para poder contactar com o mundo através da internet.

Alguém se esqueceu de abrir a loja que deveria distribuir cartões SIM para chamadas telefónicas e Internet em tempo útil, e entre os que ficaram horas à espera ao Sol de 30º e os que foram três horas de autocarro à cidade mais perto para comprar cartões SIM, as coisas não começaram bem para muitos. No bivouac do improvisado Campo de Mar não havia forma de comprar o cartão mágico SIM, houve quem lá perdesse muitas horas. Depois de amanhã, realiza-se o prólogo antes do início de 2023 e da ‘verdadeira’ competição…