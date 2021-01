Dakar arranca hoje

Está prestes a começar a edição de 2021 do Dakar, hoje os cronómetros já começam a trabalhar. Reservado para hoje, estão 11 km de prólogo, que vai definir a ordem de partida para a Etapa 1, que se realiza amanhã, domingo, 3 de janeiro. No prólogo, a primeira moto parte às 08:55 e o primeiro carro às 10:33. De modo a que os concorrentes não comecem já com estratégias de corrida, o tempo feito no prólogo já irá contar para a classificação geral, sendo mesmo multiplicado por quatro.

Tendo em conta o que se viu o ano passado, a corrida vai ser equilibrada entre a Mini e a Toyota, com qualquer dos lados da barricada a ter boas hipóteses de vencer. Tudo vai depender muito dos contratempos mecânicos, que todos vão ter, dos erros de navegação, que também sempre existem, e neste particular, depende da ‘gravidade’ de cada um, o mesmo se aplicando aos contratempos mecânicos.

O equilíbrio é sempre a chave, mas o problema é que enquanto um piloto procura esse equilíbrio, nunca sabe se o tempo que está a perder por não andar mais depressa lhe vai fazer falta. É assim mesmo o Dakar.



Quanto BMX à Prodrive, é uma verdadeira incógnita, porque ainda não competiu face à Toyota e Mini, mas tendo em conta a experiência de Loeb e Roma, provavelmente já vão ter um bom andamento. Tudo vai depender depois da fiabilidade, o que no primeiro ano é sempre uma verdadeira incógnita.



Na Mini, a mesma receita do ano passdo, o MINI JCW Buggy e Carlos Sainz/Lucas Cruz e Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger. Apesar da pamdemia e das limitadas oportunidades para testar, os engenheiros da X-raid ainda conseguiram introduzir melhorias substanciais no Buggy. Entre outras coisas, foi reduzido o peso global do carro, alterada a geometria da suspensão, que também foi otimizada. Entre as duas duplas, estão 13 vitórias no Dakar.



Na Toyota, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel, Giniel de Villiers/Alex Haro, o rookie Henk Lategan/Brett Cummings e Shameer Variawa/Dennis Murphy. A equipa, que compete no Dakar desde 20212, mistura este ano a experiência e a juventude. Há que começar a pensar no futuro. Al Attiyah e de villiers dispensam apresentações, os sul africanos Henk e Brett, venceram recentemente o campeonato sul africano de TT e agora vão aprender na sua primeira visita ao Dakar. Shameer e Dennis, também sul africanos, completam a equipa, também eles vão aprender o Dakar, ‘montados’ num dos melhores carros do plantel, a última versão da Toyota Hilux, com mais evoluções, desta feita na suspensão e motor V8 naturalmente aspirado. A mais percetível alteração está no desenho exterior, que agora reflete a última versão da produção da Toyota Hilux. Aqui, têm logicamente que ser referidos, Yazeed al Rajhi e Dirk von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive), quartos classificados o ano passado, sétimos há dois anos, são candiataos claros ao pódio.

Os outsiders

Ricardo Porém, este ano com Jorge Monteiro ao lado, regressa ao Dakar com a Borgward, mas será a Bahrain Raid Xtreme de Sébastien Loeb e Nani Roma a recolher as atenções para lá das duas equipas favoritas. Com o BRX T1 Rally com tudo para provar, o que vão conseguir fazer na prova depende do que a Prodrive, Loeb e Roma conseguiram fazer durante a fase de desenvolvimento e testes: “O Dubai deu-nos a oportunidade de testar o carro em condições semelhantes às que podemos esperar na Arábia Saudita, estou satisfeito com o desempenho e o equilíbrio do carro, mas depois de ter realizado quatro Dakar, já aprendi que não posso subestimar o desafio que representa, especialmente para uma nova equipa e um novo carro”, disse Sébastien Loeb, que sabe bem o que testou com a Peugeot, e o que mesmo assim a equipa ‘passou’ na primeira vez que regressou ao Dakar. Portanto, é esperar para ver.



São vários os Mini presentes, todos eles candidatos ao top 10, alguns deles, ao top 5. São seis os Mini no Dakar, para lá dos dois Buggy oficiais. Os argentinos Orlando Terranova e Ronnie Graue estarão ao volante de um MINI JCW, bem como Vladimir Vasilyev/Dmitry Tsyro, e Victor Khoroshavsev/Anton Nikolaev. Os brasileiros Guiga Spinelli/Yousseff Haddad correm num Mini All4 Racing. Terranova está com a X-raid no Dakar desde 2013, e em 2020, foi sexto. Vasilyev volta ao Mini, pode fazer um bom resultado, Khoroshavsev e Spinelli são candidatos ao top 10. Neste contingente há ainda, por exemplo Vaidotas Zala, vencedor da primeira etapa do ano passado, que disputa o Dakar com Paulo Fiúza num Mini. Como se sabe, em 2020 o português foi terceiro ao lado de Stephane Peterhansel. Bernhard ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota Hilux Overdrive) podem fazer melor que o sétimo lugar do ano passado, Jakub Przygonski e Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive), foram 7º, 5º e 4º entre 2017 e 2019, mas o ano passado a prova não lhes correu bem.



Mathieu Serradori e Fabian Lurquin (Buggy SRT) são candidatos ao Top 10 e podem fazer brilharetes em etapas. Khalid Al Qassimi e Xavier Panseri foram sextos o ano passado com o Peugeot 3008 DKR. Martin Prokop e Viktor Chytka (Ford Ranger) vão tentar fazer melhor que o sétimo lugar do ano passado. Há ainda que contar com Erik Van Loon/Sébastien Delaunay (Toyota Hilux Overdrive), Cyril Després/Mike Horn (Peugeot); Romain Dumas/Gilles Turckheim (Buggy Rebellion) e finalmente Benediktas Vanagas e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) que o ano passado foram 15º.