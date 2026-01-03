Dakar arranca com 317 veículos e 49 nacionalidades representadas

O Rali Dakar 2026 conta com 317 veículos autorizados a competir, reunindo 564 pilotos e navegadores de 49 países, após a conclusão das verificações administrativas e técnicas realizadas em Jidá. A competição arranca este sábado com o prólogo que abrirá oficialmente a 48.ª edição do rali.

Distribuição por categorias

A categoria das motocicletas reúne 115 participantes, divididos entre 15 da classe Rally GP, 100 da Rally 2 — incluindo 26 na subclasse “Original by Motul”. Na competição automóvel, alinham 72 carros na classe Ultimate, 7 na Stock, 37 na Challenger, 41 SSV e 45 camiões na categoria de pesados.

Na vertente histórica, a 6.ª edição do Dakar Classic contará com 97 veículos — 75 automóveis e 22 camiões — e 214 concorrentes, que irão disputar a prova de regularidade em percursos dedicados.

Novos desafios sustentáveis

A iniciativa Mission 1000, dedicada a veículos com propulsão alternativa, integra 7 participantes: seis motos e um camião. Já o programa Saudi Next Gen selecionou cinco equipas SSV para a academia de jovens talentos locais.

No total, o bivouac do Dakar 2026 reúne 787 pessoas e 421 veículos inscritos em todas as categorias do rali, excluindo os participantes do Saudi Next Gen.

França lidera participação por nacionalidade

A França é o país mais representado, com 188 participantes, seguida de Espanha (106) e Itália (68), completando o pódio das nacionalidades com maior número de concorrentes.

Primeira ronda do W2RC 2026

A edição de 2026 do Dakar marca também o arranque da temporada do Campeonato do Mundo FIA-FIM de Rally-Raid (W2RC), com 182 veículos e 253 pilotos inscritos: 109 motos (9 Rally GP e 100 Rally 2) e 71 carros (34 Ultimate, 5 Stock, 18 Challenger e 14 SSV).

FOTO The Dacia Sandriders