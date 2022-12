Dakar arranca amanhã: primeira moto às 8h00, auto às 7h45 (portuguesas) | AutoSport

O Dakar arranca amanhã com o prólogo de 11 Km à volta do ‘Sea Camp’ Sea Camp. A ligação é mínima, a partida e a chegada ficam logo ao pé do bivouac, montado do zero junto ao mar. Será ali também a cerimónia do pódio de partida que irá inaugurar a corrida.

Depois de descer a rampa, os veículos dirigir-se-ão para a saída do Campo do Mar, o início da pequena especial de 11 km fica logo em frente ao mar. O prólogo decidirá a ordem inicial para a primeira etapa. Na ordem inversa da classificação do prólogo, os dez pilotos de carros de topo e os dez homens das motos de topo vão poder escolher as suas posições de partida para a etapa seguinte. Como se percebe, a estratégia entra em jogo desde o primeiro dia!

A primeira moto arranca às 8h00 de Portugal continental, o primeiro auto às 7h45.