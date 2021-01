Dakar: Anton Shibalov rouba vitória a Aliaksei Vishneusk

A vitória de hoje nos camiões parecia entregue a Aliaksei Vishneusk, mas no final foi Anton Shibalov a fazer a festa.

O detentor do título Andrey Karginov estava na liderança no primeiro way point, mas não menos de sete camiões estavam dentro do mesmo minuto, com Airat Mardeev em sétimo, 58 seg. atrás do então líder. O líder geral Dmitry Sotnikov desceu para o quarto lugar, mas apenas 13 seg. atrás de Karginov.

Aliaskei Vishneuski passou a liderar após 225 km. O bielorrusso tinha uma vantagem de quase 1:30 sobre Anton Shibalov, Andrey Karginov e Dmitry Sotnikov.

A 60 quilómetros da meta, Vishneuski continuava à frente de Shibalov e Karginov, com uma vantagem de quase 1’30”. O líder geral da classificação Sotnikov ocupava a quarta posição, 3’07 atrás do bielorrusso.

Mas no final da etapa, Vishneuski quebrou e perdeu sete minutos, entregando a vitória a Anton Shibalov. Como se isso não fosse suficiente, Karginov e Sotnikov também ganharam vantagem sobre o bielorrusso, retirando-o do pódio do dia. Ignacio Casale completou o especial em quinto lugar, que é o seu melhor resultado este ano.

Na geral, Sotnikov lidera com mais de 43 minutos de avanço sobre Shibalov e Airat Mardeev fecha o top 3 100% Kamaz, a 1h e 13 min de distância do líder.