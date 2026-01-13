Dakar: Ambições de João Ferreira comprometidas após Etapa 9
João Ferreira e Filipe Palmeiro viram hoje comprometidas as suas ambições na classificação geral do Dakar, após uma etapa marcada por problemas mecânicos e um acidente que lhes custou mais de duas horas e meia.
Depois de um início de rali exigente, em que vários dos principais candidatos perderam tempo, a dupla portuguesa vinha a recuperar posições de forma consistente, encontrando-se já no nono lugar da classificação geral virtual. No entanto, a etapa revelou-se decisiva para as suas aspirações.
Primeiro, uma fuga de óleo na caixa de direção deixou a Toyota Hilux sem direção assistida durante cerca de 50 quilómetros. O problema foi resolvido num Pit Stop, permitindo a continuidade da prova a bom ritmo. Mais tarde, a cerca de 100 quilómetros do final, numa zona com limite de velocidade de 30 km/h e com visibilidade reduzida devido ao pó levantado por outro concorrente, a viatura embateu numa pedra, arrancando uma das rodas dianteiras.
Apesar de conseguir efetuar a reparação e concluir a etapa, a perda de tempo foi significativa, afastando a dupla da luta pelos lugares cimeiros da geral. Acresce ainda o facto de não contarem com o apoio da SVR e da Toyota Gazoo Racing South Africa para uma reparação completa no bivouac-refúgio onde irão pernoitar.
Com a classificação geral praticamente fora de alcance, o foco passa agora a estar na conquista de vitórias em etapas.
“Não há muito a dizer. Logo na primeira parte da etapa, uma fuga de óleo da caixa de direção deixou-nos sem direção assistida por cerca de 50 km. No Pit Stop, a equipa ajudou-nos a reparar o problema e prosseguimos a bom ritmo. Depois, a 100 km do final, numa zona de velocidade limitada a 30 km/h, no pó de outro concorrente, bati numa pedra e arranquei uma das rodas da frente. Consegui reparar e acabar a etapa e o carro parece estar ok. O nosso único objetivo daqui para a frente será lutar pelo triunfo em etapas.”
