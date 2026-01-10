Dakar, Alexandre Pinto: “Nas duas últimas etapas tivemos verdadeiros problemas”

Após dois dias particularmente difíceis, Alexandre Pinto, Campeão do Mundo de Rally Raid SSV, alcançou Riade para o dia de descanso do Dakar Rally 2026. O piloto português, navegado por Bernardo Oliveira, mantém-se em prova depois de superar vários problemas mecânicos, preparando-se agora para enfrentar a segunda metade da competição com determinação.

A primeira semana do Dakar começou de forma positiva para a equipa do Old Friends Rally Team, apesar de pequenos contratempos considerados normais numa prova desta exigência. No entanto, as duas últimas etapas revelaram-se especialmente complicadas. Durante a segunda parte da etapa maratona, a equipa sofreu uma avaria grave na suspensão, seguindo-se novos problemas mecânicos na etapa seguinte, que os deixaram perto do final da classificação diária.

O apoio da Santag Racing foi decisivo para que Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira conseguissem chegar a Riade e continuar em competição, graças à assistência prestada por Bruno e Eurico, que rebocaram a viatura em dificuldades. Enquanto os pilotos beneficiam do merecido descanso, os mecânicos trabalham intensamente na preparação do carro para as etapas que se seguem.

Apesar dos contratempos, a equipa mantém-se na corrida, embora já se encontre a cerca de seis horas dos líderes da classificação geral. O objetivo passa agora por continuar a lutar etapa a etapa, procurando o melhor resultado possível e somar pontos importantes para o Campeonato do Mundo.

“Estamos no dia de descanso do Dakar Rally, o que também significa que estamos a meio da prova. A primeira semana começou de forma muito positiva para nós, apesar de alguns contratempos normais numa corrida desta natureza. No entanto, nas duas últimas etapas tivemos verdadeiros problemas. Na segunda parte da etapa maratona rebentou a suspensão e, ontem, surgiram outras avarias mecânicas que nos deixaram perto do final da etapa.”

“Foram novamente o Bruno e o Eurico que nos ajudaram. O meu muito obrigado a eles e à Santag Racing por todo o apoio. Foram eles que nos rebocaram, o que nos permitiu chegar a Riade e continuar em prova. Neste momento, o carro está a ser preparado e estamos a organizar tudo para os próximos dias. Para nós é dia de descanso, mas para os nossos mecânicos está a ser um dia de trabalho árduo.”

“Continuamos na corrida e na luta, embora, com todos estes contratempos, já estejamos a seis horas da frente da prova. Está a ser um Dakar mais infeliz para nós, mas não vamos baixar os braços. Vamos continuar a lutar e tentar sair daqui com o melhor resultado e a melhor pontuação possível para o Campeonato do Mundo, pensando etapa a etapa.”