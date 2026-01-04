Dakar, Alexandre Pinto: “etapa ‘limpinha e com bom ritmo”

O Campeão do Mundo SSV Alexandre Pinto averbou hoje na 1ª etapa Dakar Rally 2026 uma brilhante vitória entre os pilotos que disputam o campeonato do mundo ao terminar o dia em segundo lugar dos SSV. Uma entrada excelente do piloto do Old Friends Rally Team que desta forma se posiciona desta já em primeiro lugar do Campeonato do Mundo SSV.

