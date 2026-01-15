Dakar: Alexandre Pinto abandona

Alexandre Pinto, campeão do mundo SSV, viu terminar de forma prematura a sua participação no Dakar Rally 2026, após uma sucessão de problemas técnicos que culminaram no abandono durante a 9.ª etapa. O piloto do Old Friends Rally Team estava muito perto de conquistar uma vitória de etapa quando uma nova avaria na suspensão do seu Polaris o impediu de continuar em prova.

Depois de vários dias marcados por dificuldades mecânicas, Alexandre Pinto encontrava-se na liderança da 9.ª etapa quando, a cerca de 15 quilómetros do final, foi novamente forçado a parar devido a uma falha na suspensão. Perante o histórico de problemas enfrentados ao longo da prova, a equipa optou por abandonar o Dakar 2026, considerando que já não existiam condições para prosseguir em segurança e com competitividade.

A decisão foi particularmente dolorosa para o piloto português, que em 2025 tinha vencido entre os concorrentes do World Rally Raid Championship (W2RC) na categoria SSV, dando um passo decisivo rumo ao título mundial. Apesar do desfecho amargo, Alexandre Pinto sublinha que sai da Arábia Saudita com importantes aprendizagens e com a convicção de que possui ritmo e capacidade para lutar por vitórias ao mais alto nível.

“Foram dias e dias de luta constante contra os problemas. Na etapa 9, quando estávamos a liderar e a apenas cerca de 15 km do final, fomos novamente forçados a parar devido a uma suspensão que voltou a ceder. Após uma análise profunda de tudo o que enfrentámos ao longo deste Dakar, a equipa chegou à dura conclusão de que não existiam condições para continuar em prova. É muito difícil aceitar que tudo termine assim. Dói, porque sabemos o quanto trabalhámos, o quanto nos preparámos, o quanto nos dedicámos e o quanto acreditámos neste projeto. Este foi um Dakar extremamente duro, um Dakar que nos testou todos os dias, que nos levou ao limite e que pôs à prova a nossa resiliência, a nossa força mental e a nossa capacidade de nunca baixar os braços. Apesar de tudo, saímos da Arábia Saudita de cabeça erguida. Levamos connosco uma enorme aprendizagem e a certeza de que somos competitivos, de que temos ritmo e capacidade para lutar pela vitória. Agora é tempo de aceitar, aprender, fechar este capítulo e focar em voltar ainda mais fortes.”

“Quero deixar um agradecimento muito especial a toda a Old Friends Rally Team. Foram incansáveis, nunca desistiram e nunca deixaram de acreditar, mesmo quando tudo parecia estar contra nós. Um agradecimento também ao melhor co-driver do mundo, Bernardo Oliveira, pela navegação de nível profissional e por estar sempre disponível para ajudar a resolver os problemas. Só nós sabemos a força emocional que é necessária nos momentos menos bons. Obrigado de coração a todos os patrocinadores por confiarem neste projeto. Peço desculpa por não termos conseguido chegar ao fim deste Dakar 2026, mas saibam que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para terminar. E obrigado a todos que nos acompanham, que acreditaram e que nos enviaram mensagens de apoio. Voltaremos mais fortes.”