Dakar: Aleš Loprais vence a Etapa 3, Zala e Fiuza ficaram a menos de um minuto

A etapa 3 do Rali Dakar assistiu a uma disputa renhida nos Camiões, com Aleš Loprais a sair vitorioso após uma intensa batalha com Vaidotas Žala e Paulo Fiuza, seu navegador. Loprais, que esteve a trocar de posições com o lituano ao longo da especial de 327 km, acabou por conquistar a vitória da etapa por uma pequena margem de 53 segundos. Mitchel Van Den Brink garantiu o terceiro lugar, 2’07” atrás, enquanto Martin Macík terminou em quarto, a 5’20” do ritmo.

Martin Macík tinha inicialmente tirado partido dos contratempos dos seus rivais na etapa de 48 horas, conquistando a liderança da geral com uma vantagem de 8min54 sobre Loprais e uma substancial diferença de 38min50 para Zala. Van Den Brink, que liderava após a Etapa 1, sofreu uma perda de tempo significativa, perdendo mais de 1 hora e 16 minutos e caindo para o quarto lugar da geral.

Determinado a recuperar, Van Den Brink estabeleceu o tempo mais rápido na marca dos 69 quilómetros, à frente de Macík por 1min05 e Loprais por 1min21. Zala completou a lista dos quatro primeiros, a apenas 1min44 de distância. No entanto, à medida que a etapa avançava, Loprais e Zala ultrapassaram os seus rivais, trocando a liderança várias vezes antes de Loprais acabar por prevalecer.

Ao quilómetro 118, Loprais tinha uma vantagem de 19 segundos sobre Zala, mas o lituano recuperou a vantagem por pouco mais de um segundo aos 160 quilómetros. Loprais lutou e recuperou a liderança aos 202 km, mantendo uma margem de 8 segundos antes de a aumentar para 53 segundos no final.

No final da etapa, Loprais venceu, seguido de Zala e Van Den Brink fechou o top3, com Macik a ficar-se pelo quarto lugar.

As contas da geral

Macik iniciou a etapa na liderança com quase nove minutos de vantagem para Loprais, com Zala em terceiro a 38 minutos. Com a etapa de hoje, Macik viu Loprais aproximar-se e a diferença é agora de 3min34, com Zala a 34min23 da liderança. Mitchel Van Den Brink recuperou algum tempo, mas está a 1h13min e 18 seg. da referência.