Dakar: Ales Loprais assegura a terceira vitória na etapa

Ales Loprais a conquistou a sua terceira vitória em etapas neste Dakar 2025. O piloto checo terminou a etapa com o melhor tempo, cruzando a linha de meta com 1min29seg de vantagem sobre Mitchel van den Brink e aproximando-se a quatro minutos do seu rival holandês na classificação geral. Vaidotas Zala e Paulo Fiuza foram terceiros nesta etapa.

Mitchel van den Brink, que enfrentou dificuldades nos últimos dois dias, fez inicialmente o melhor tempo após 123 quilómetros, à frente de Vaidotas Zala por 26 segundos e Martin Macik por 57 segundos. Loprais, o principal adversário de van den Brink na luta pelo segundo lugar da geral, estava a 1’27” nesta fase, mantendo a luta apertada. van den Brink manteve-se na frente da etapa durante vários quilómetros.

Mas na parte final, Loprais destacou-se A apenas 40 quilómetros do fim, assumiu a liderança, colocando 1min29seg entre ele e van den Brink. Entretanto, Martin Macik perdeu tempo precioso, caindo para o quarto lugar, atrás de Zala e quase oito minutos atrás do piloto checo.

Loprais venceu a etapa e ficou à frente de van den Brink. Vaidotas Zala teve um bom desempenho para garantir o terceiro lugar na etapa, atrás de Loprais por seis minutos. Embora não tenha conseguido lutar pela vitória da etapa, o seu ritmo consistente mantém-no bem colocado na classificação geral. Apesar do contratempo que o fez perder tempo, Macik continua a controlar firmemente a classificação geral com uma vantagem de mais de 2 horas e 20 minutos, assegurando as suas esperanças de título.

Com este último triunfo, Loprais continua a exercer pressão sobre van den Brink na luta pelo segundo lugar da classificação geral sendo que a diferença é de pouco menos de 5 minutos.

Foto: A.S.O / A. Vincent /DPPI