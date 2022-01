Dakar acabou para Benediktas Vanagas e Filipe Palmeiro | AutoSport

Definitivamente, Benediktas Vanagas e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) não tiveram sorte neste Dakar. começaram a prova com algumas dificuldades com a navegação, mas quando já estavam em plena recuperação e depois de terem recuperado cinco posições até ao 15º lugar, uma zona traiçoeira da etapa 4 levou ao abandono na prova: “O nosso Dakar acabou . Não tínhamos qualquer informação sobre o obstáculo quando se rodava a velocidades extremamente elevadas. Apesar do acidente, estamos bem. Vamos agora ver procurar onde está o erro e não tenho qualquer censura para com o Filipe (Palmeiro)”, escreveu Benediktas Vanagas nas redes sociais.



FOTO Facebook Benediktas Vanagas