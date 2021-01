Dakar: A semana de Rui Carneiro e Filipe Serra

Rui Carneiro e Filipe Serra (MMP Can Am) não têm tido um Dakar fácil, mas conseguiram recuperar muitas posições depois de um primeiro dia muito difícil em que os furos os atrasaram muito. Fizeram um oitavo lugar na Etapa 4, e entre a Etapa 1 (54º lugar) e a Etapa 6 (36º) subiram 18 posições. É Filipe Serra, navegador de Rui Carneiro que nos resume a semana de prova: “Nós tivemos um 1 dia que não foi dos melhores. Tivemos três furos e só levámos duas rodas sobresselentes no carro. Ao terceiro furo tivemos de parar, ainda fizemos 70 km furados, mas entretanto começámos a partir o carro todo e parámos para não danificar mais e esperar pelo camião de assistência que nos trouxe uma roda. Mas ele demorou cerca de 4h30m.

Ficámos parados no deserto e logo aí hipotecámos o resultado final. Não conseguimos fazer muito. Tivemos de começar a pensar a corrida de etapa a etapa, dia a dia, e começar a gerir as etapas da melhor forma.

A segunda etapa correu relativamente bem. Atascámos e aí perdemos uns minutos. Parámos para ajudar um colega de equipa, mais 10 minutos, já que tínhamos a corrida estragada, tentamos ajudá-los. Conseguimos acabar sem problemas de maior.

A terceira etapa foi a que nos correu melhor. Entrámos ao ataque do princípio ao fim. Fizemos bons parciais e um sétimo lugar da geral. O carro portou-se cinco estrelas. A equipa de assistência também nos deixou um carro perfeito para nós andarmos depressa. Foi a melhor etapa até agora.

A quarta especial correu relativamente bem, tivemos uma pequena paragem, nada de relevante e fizemos 26º porque era uma etapa com muita pedra e aí levantamos pé com medo de furar, derivado ao que aconteceu no primeiro dia. Onde há pedras temos tirado muito o pé, para proteger o caro, a mecânica e acabar o rali é o objetivo principal.

Na última etapa, de sexta-feira, foi onde nos aconteceu de tudo. Partimos uma correia… Foi uma etapa 100% de areia, arrancámos nas dunas, a primeira paragem foi a cerca do km 200, a etapa estava a correr muito bem, estávamos em 10º qualquer coisa. Paramos para ajudar a Cristina Gutiérrez, que estava furada, e não tinha macaco. Tentámos com o nosso trocar a roda no carro dela, mas não foi possível. Arrancámos e logo depois demos uma ‘porrada’ forte num buraco. Tivemos de parar para mudar a roda. Passados mais 20 ou 30 km partimos uma correia na areia e depois tivemos um pequeno problema de voltagem no carro. O carro começou a perder voltagem e a ventoinha de refrigeração desligava-se.

O carro aquecia e tivemos de parar, arrefecê-lo e terminámos a etapa ao fim da noite, algo tarde, mas chegámos!.

No dia de descanso fizemos uma revisão profunda e agora temos a etapa maratona onde se tem de gerir a mecânica, ter cuidado e não estragar nada, que não temos peças para mudar. As que temos, nos camiões de assistência, existem penalizações para as que utilizarmos. Apenas podemos usar o que está a bordo do nosso carro e os SSV são bastante pequenos para levar peças. Vamos levar o mínimo indispensável e esperar que tudo corra pelo melhor. A partir daí é encarar as etapas uma a uma, se conseguirmos fazer um bom resultado numa etapa é bom, mas estamos apenas estamos a pensar dia a dia para chegar ao fim da prova…”