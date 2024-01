Dakar: a primeira equipa totalmente feminina nos camiões | AutoSport

Há muito mais do que belas máquinas neste Rali Rally, e a prova tem recebido cada vez mais rookies, bem como equipas que marcam pela diferença, quer seja do tipo de carro que usam ou simplesmente, quem ousou fazer diferente. Podemos dar como exemplo o Citroën 2CV da tripulação feminina, Barbora Holická e Lucie Engová, mas optámos por juntar mais Senhoras ao artigo, ao falar da primeira equipa totalmente de mulheres…nos camiões. No Camião #618, Anja Van Loon, Floor Maten e Marije Van Ettekoven compõem a Ladies Team De Rooy FTP, uma equipa 100% holandesa e, acima de tudo, 100% feminina esteve na linha de partida! Com um impressionante 14º lugar no seu primeiro Dakar como piloto T3 no ano passado, Anja Van Loon aceitou o desafio de completar a corrida nos camiões. Beneficiou dos conselhos do seu parceiro Eryk, que participou em treze Dakar, mas também do jovem e talentoso Mitchel van den Brink, que a treinou nas dunas. O seu resultado no Rallye du Maroc (5º) mostra que ela já é competitiva. Marije van Ettekoven, que já participou duas vezes em camiões, será a sua copiloto e partilhará com ela a sua experiência. Floor Maten completará a equipa na sua primeira participação como concorrente, mas conhece a prova desde que fez parte da equipa do HT Rally Raid. O poder feminino é forte na Ladies Team De Rooy FPT: “Aprendi muito no ano passado e fizemos uma corrida muito boa para a minha primeira participação como concorrente. Experimentei o Dakar quatro vezes na América do Sul com o meu pai e o meu irmão a conduzir o camião de serviço, mas esta será a minha primeira vez como concorrente de camião. Prometi ao meu pai que um dia o faria, e com uma equipa feminina. Chegou o momento! A Marije e o Floor já conhecem o Dakar e o que é preciso. Fiz dois ralis num camião em Marrocos para preparar a corrida e foi muito bom. Vamos tentar terminar o Dakar, esse será o principal objetivo. Depois, seria bom estar perto do top-10”.