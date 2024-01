Dakar: a polémica da etapa 6 encurtada | AutoSport

A ASO decidiu alterar à última da hora a quilometragem da primeira parte do percurso da especial da etapa 6, inicialmente previsto para uma distância total de 570 km para os carros e camiões, com um ponto de reabastecimento após 420 km de corrida, correspondendo ao consumo de combustível observado no ano passado e em 2022 no Empty Quarter, teve de ser ajustado.

Todas as equipas de automóveis assinalaram um consumo de combustível excecionalmente elevado devido à areia muito solta, o que levou os organizadores a reduzir a distância para 547 quilómetros e a impor uma secção de velocidade limitada entre os pontos de 54 km e 90 km, de modo a precaver dificuldades da caravana com o consumo dos seus carros.

A Prodrive e David Richards não gostaram.

A decisão foi comunicada apenas às 23h00 de quarta-feira, isto depois de David Castera ter explicado várias horas antes que estava a ponderar o assunto pois havia muita gente a dizer que tendo em conta o tipo de etapa o combustível poderia não chegar e ficar parado no “meio do nada” era demasiado perigoso.

A BRX Prodrive, equipa de Sébastien Loeb e Nasser Al Attiyah alegava que pelos seus cálculos não havia problemas mas David Castera preferiu não arriscar e apesar de comunicar tarde e a más horas, preferiu jogar pelo seguro. A BRX alegava que a ASO já tinha os dados há vários meses e não fazia sentido alterar a poucas horas da prova mas Castera foi pela decisão mais segura, preferindo levar com as críticas. E fez bem, dizemos nós. Se há dúvidas de alguma coisa e a palavra segurança entra na equação, não há outra solução possível…