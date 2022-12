Dakar: A metamorfose de Hélder Rodrigues no Dakar | AutoSport

Depois de grande brilhantismo no seu historial nas motos no Dakar, este ano uma transformação absoluta. Hélder Rodrigues corre este ano com Gonçalo Reis num BRP Can Am T3, da BRP South Racing Can-Am, no Dakar. Depois de ter alcançado dois pódios no Dakar nas motos, o ex-campeão do mundo de TT, ‘vira-se’ para os SSV. O seu foco está agora nas quatro rodas e para isso tem trabalhado imenso, em testes.

Com nove vitórias em etapas do Rally Dakar, Hélder Rodrigues foi, em 2011, o primeiro português a subir ao pódio da mais importante competição mundial da modalidade, competindo então em moto, repetindo a subida ao pódio no ano seguinte. A 8 de outubro de 2011 tornou-se no primeiro português a ganhar o campeonato do mundo de todo-o-terreno, mas depois de um grande percurso nas duas rodas, Hélder Rodrigues aposta agora nos SSV, uma ultra competitiva disciplina, disputando o Rally Dakar 2023 aos comandos de um Can-Am e sendo navegado por Gonçalo Reis. “319. Este é o meu primeiro número no Dakar em quatro rodas depois de 11 participações em moto e quatro como Sport Manager da equipa Honda HRC. Agora chegou a hora de voltar a competir e lutar pelos nossos sonhos”, disse Hélder Rodrigues, o mais consagrado piloto de todo-o-terreno português.

Tendo em conta o que tem trabalhado para se aperfeiçoar na nova disciplina, conta-se com uma boa participação de estreia nos T3.