Dakar: A caminho da sustentabilidade em 2030

Os organizadores do Dakar apresentaram hoje a sua visão para o futuro. Tal como a maioria das grandes competições a motor, o Dakar pretende caminhar para um futuro 100 % sustentável em 2030.

Numa conferência de imprensa realizada após a etapa 9 da edição de 2021, em NEOM, os organizadores expuseram a visão do Dakar para promover a inovação verde no mundo dos rallys. Redefinindo a sustentabilidade, o recente anúncio do NEOM de “THE LINE”, um projeto para uma cidade alimentada por energia 100% limpa, proporcionando aos residentes ambientes livres de poluição, mais saudáveis e mais sustentáveis, foi o palco para mostrar o futuro do Dakar.

O ambicioso plano de transição energética “DakarFuture” tem duas tábuas principais: os motores que alimentam os carros e camiões na corrida e as emissões relacionadas com a logística da organização. O Dakar está determinado a explorar plenamente o seu papel de laboratório ao ar livre para estimular, testar e validar os avanços técnicos realizados pelos construtores, sabendo que os veículos de corrida de hoje são os veículos de produção de amanhã.

Dedicated control, and limitation of performance will be applied to hybrid, hydrogen, and thermal vehicles, in order to maintain a balance between all competitors.#DakarFuture pic.twitter.com/0FCJsAmQoo — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2021

Estas mudanças serão introduzidas a um ritmo gradual mas constante:

Logo em 2022, será criada uma categoria específica de “energia alternativa” para colocar o foco nos concorrentes que competem em carros e camiões híbridos, elétricos ou movidos a hidrogénio, bem como naqueles que implementam outras tecnologias. As regras desportivas serão ajustadas para atingir o equilíbrio certo e assegurar que cada projeto seja competitivo.

Em 2026, todos os concorrentes de elite nas categorias de carros e camiões do Dakar serão obrigados a entrar na corrida com veículos que satisfaçam as novas normas de emissões ultra-baixas.

Após alguns anos, espera-se que o desenvolvimento destas tecnologias permita aos concorrentes amadores adquirir veículos que satisfaçam as mesmas normas, a fim de se inscreverem no Dakar a partir de 2030. Em 2030, tanto as categorias de automóveis como de camiões serão totalmente alimentadas por energia alternativa com emissão zero.



Foram apresentados quatro projectos em curso que perseguem este ambicioso objectivo:

Sven Quandt, CEO da Q-Motorsport, a equipa que responsável pelos automóveis para a Audi Sport no Dakar 2022 revelou um projeto para desenvolver um veículo totalmente elétrico desenvolvido pela Audi Sport.

O CEO da Green Corp Konnection, Eric Boudot comprometeu-se a colocar em campo um carro movido a hidrogénio no Dakar 2023 com a GCK Motorsport.

Cyril Despres e Mike Horn escolheram no mesmo ano para entrar na corrida com o seu próprio carro movido a hidrogénio, Gen-Z.

Finalmente, Christophe Gaussin, CEO do Grupo Gaussin, revelou o camião H2, movido a hidrogénio destinado a estar na linha de partida do Dakar de 2022.

Introducing the @GCKmotorsport e-Blast 1: operates a fully electric propulsion system which relies on lithium-ion battery tech.

It will then be converted into a hybrid vehicle where energy stored as hydrogen will be converted to electricity by a fuel cell.#ChangingTheRules pic.twitter.com/hgsjEEXaqB — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2021

O Dakar está também preparado para começar um amplo projeto de transformação com vista à criação de um bivaque 100% alimentado por energia renovável. Está a decorrer um ensaio em parte do bivouac em NEOM este ano. Durante dois dias, a sala de imprensa, o ecrã da sala de briefing e as áreas de competição e oficiais serão alimentadas por tecnologia de ponta com painéis solares que combina produção, armazenamento e redistribuição de energia num pacote único. Num futuro próximo, será todo o bivouac que será alimentado com energia sustentável.