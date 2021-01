Dakar: A bordo do Can Am de Lourenço Rosa (Vídeo)

Nos SSV, Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can Am), estão no 13º lugar da geral, a melhor posição em que já estiveram nesta prova. Começaram no 23º, subiram até ao 15º lugar, caíram quatro posições devido a furos. A partir daí foi sempre a recuperar, culminando com o nono lugar à geral na Etapa 9 e o consequente 13º entre os SSV T4.

Acompanhe a dupla portuguesa, neste vídeo, pelas areias da Arábia Saudita.