‘Dakar 2030 – Futuro’: O que é a transição energética na grande maratona? | AutoSport

A ASO tem posto um grande ênfase no ‘Dakar 2030 – Futuro’, um processo de transição energética que já arrancou, está na sua fase inicial de plano. Os construtores já estão a começar a mostrar as suas ideias para enfrentar o desafio da extrema resistência nas pistas, com motorizações alternativas que podem muito bem acabar por vir a ‘alimentar’ os carros do amanhã.

Da Audi já conhecemos o projeto, mas há mais, por exemplo a Oreca assume também um novo desafio: a conceção e desenvolvimento de um carro híbrido para participar no “Futuro Dakar”. Juntamente com Philippe Gache e a sua equipa SMG, o objetivo é simples: criar um carro híbrido competitivo que consumirá metade do que um veículo térmico como um T1.

Várias equipas de carros e camiões estarão já a trabalhar neste Dakar com eletricidade. Para lá dos três Audi, recém saído da garagem, cujo desempenho, incluindo a sua fiabilidade, será agora vista ao microscópio, a FIA está a lançar a categoria T1-U (T1 Ultimate) para protótipos que funcionam com combustíveis de baixo teor de carbono.

De uma coisa não há dúvidas, os construtores já se estão a atirar de cabeça para a ‘luta’.