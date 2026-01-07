Dakar 2026: Quatro líderes em quatro etapas, feito raro na história da prova
Primeira vez desde 2014 que diferentes vencedores comandam as primeiras jornadas da categoria principal, hoje em dia a Ultimate. A 4.ª etapa do Rali Dakar 2026 marcou um momento histórico: pela primeira vez desde 2014, a prova apresenta quatro líderes diferentes nas primeiras quatro etapas.
O fenómeno revela uma competição excepcionalmente equilibrada entre os principais construtores, com cada um a demonstrar capacidade competitiva em diferentes tipos de terreno e condições.
Os líderes de 2026
Etapa 1: Guillaume de Mévius — X-raid Mini
Etapa 2: Nasser Al Attiyah — Dacia Sandrider
Etapa 3: Mitch Guthrie — Ford Raptor
Etapa 4: Henk Lategan — Toyota Hilux
Precedente em 2014
A última vez que se registou um cenário similar foi há 12 anos, durante o Rali Dakar de 2014, quando os vencedores das primeiras quatro etapas foram:
Etapa 1: Carlos Sousa (Portugal)
Etapa 2: Stéphane Peterhansel (França)
Etapa 3: Nani Roma (Espanha)
Etapa 4: Carlos Sainz (Espanha)
Significado Competitivo
A rotação de líderes sugere que nenhum carro ou equipa conseguiu impor uma hegemonia clara nos primeiros dias, contrariamente a outras edições onde um construtor dominava desde cedo.
O facto de quatro marcas diferentes (Mini, Dacia, Ford e Toyota) terem vencido etapas diferenciadas demonstra que o Dakar 2026 promete uma batalha pelo triunfo final particularmente competitiva e imprevisível, provavelmente como há muito não se vê no Dakar, em que desde cedo as marcas mais fortes se começam a instalar nos primeiros lugares. Desta feita, tal como antevisto por muito, a prova está mais ‘aberta’ que nunca…
