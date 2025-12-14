Dakar 2026: Os 19 portugueses na grande maratona

A edição 2026 do Dakar volta a contar com forte presença portuguesa nas categorias de automóveis, Ultimate, SSV, protótipos Challenger, e Camiões, reforçando o talento luso num dos palcos mais desafiantes do desporto motorizado mundial. Entre regressos e novas duplas, são vários os nomes que ambicionam afirmar Portugal nas dunas e pistas do maior rali do mundo.

O principal destaque vai, naturalmente, para João Ferreira e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+), depois de um 5º lugar na categoria T4 em 2024, e de se terem estreado este ano nos Ultimate, com um Mini, terminando no oitavo lugar da geral, no próximo Dakar serão uma das dupla da ‘armada’ Toyota, onde se vão bater “olhos nos olhos” com os melhores como têm vindo a fazer no W2RC.

Nos Ultimate, com a equipa X-Raid Mini, Maria Gameiro/Rosa Romero regressam ao Dakar, agora para correr na categoria Ultimate, com o Mini JCW Rally 3.0d da X-Raid. No ano passado a piloto terminou no 26º lugar na categoria Challenger, este ano, já com Rosa Romero, quer ainda mais.

Pedro Gonçalves, ao lado de Hugo Magalhães, regressam depois do abandono na etapa 11 em 2025, desta vez apostados em completar a prova e discutir posições mais acima na Challenger. correm com o Taurus T3 Max da BBR Motorsport.

Rui Carneiro está de volta ao Dakar, desta feita com Fausto Mota, no MMP T3 Rally Raid da G Rally Team. Depois da estreia ‘gratuita’ no Dakar 2021, resultante do triunfo no Road to Dakar, Rui Carneiro regressou este ano de 2025, abandonando na etapa 9. Começou bem, mas foi perdendo ‘gás’ até ao abandono.

Já nos SSV (T4), depois do triunfo no Campeonato do Mundo de TT (W2RC) Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Polaris RZR Pro R Sport) da Old Friends Rally Team regressam com aspirações bem mais elevadas, o mesmo se aplicando a Gonçalo Guerreiro/Maykel Justo (Polaris RZR Pro R) Campeões de Portugal de Todo-o-Terreno e com que depois de ter sido segundo no Challenger, regressa agora ao Dakar como piloto oficial do construtor americano Polaris e integrado na estrutura de SSV de Sebastian Loeb, a Loeb Fraymedia Motorsport-RZR Factory Racing.

João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R) da Can-Am Factory Team vão para a terceira edição consecutiva, foram 13º em 2024 e sétimos este ano (2025), curiosamente em ambas as situações, 55º da geral.

Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis (Polaris RZR Pro R Sport) da Santag Racing regressam ao Dakar, naquela que é para o piloto a sua 13ª participação na prova, de 2006 a 2017 nas motos, em que obteve dois pódios em 2011 e 2012, tendo regressado em 2023 com um Can Am da south Racing na Challenger.

Depois de se ter estreado como mecânico num Camião no Dakar 2023, e de ter corrido pela Santag Racing na edição deste ano de 2025, num BRP desistindo na Etapa 12, João Dias/Daniel Jordão (Polaris RZR Pro R Sport) tentando este ano chegar ao fim numa boa classificação.

Bruno Martins estreou-se no Dakar em 2019, e regressa este ano com Eurico Adão ao lado no Polaris RZR Pro R Sport da Santag Racing na procura de chegar ao fim e se possível com um bom resultado. .

Nos Camiões, o português que atualmente tem o mais extenso currículo sendo também o que tem o melhor resultado da história de Portugal no Dakar, nos Autos. Ao lado de Vaidotas Zala, Paulo Fiuza (e ainda Max Van Grol) correm com o Iveco Powerstar da Zala Team De Rooy. Para o português, o terceiro lugar de 2020 ao lado de Stéphane Peterhansel e triunfo em quatro etapas são as medalhas que mais se destacam, mas depois de começar em 2006 e já ter 19 Dakar no currículo, este ano quer melhorar o quinto lugar no Camiões alcançado no ano passado.

Esteve ainda prevista a presença de Luís Portela Morais e David Megre, com uma novidade absoluta em termos de carro, mas a estreia já não será no Dakar, mas sim em evento a anunciar num futuro próximo.