Dakar 2026: Duplas da Toyota Gazoo Racing South Africa terminaram, mas…

O Dakar Rally 2026 terminou este sábado, 17 de janeiro, em Yanbu, após 13 etapas e mais de 7.000 quilómetros de competição através da Arábia Saudita, com a Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA) a garantir a chegada das três GR Hilux inscritas. A formação sul-africana somou uma vitória em etapas, múltiplos resultados dentro do Top 10 diário, mas certamente esperavam melhores resultados. Rapidez não falta aos seus pilotos, mas o Dakar é inclemente e um 10º (S. Variawa), 14º (G. Botterill) e 18º João Ferreira/Filipe Palmeiro foi muito menos que o esperado embora, em boa verdade, a equipa não tenha traçado objetivos muito concretos.

​

Saood Variawa: melhor sul-africano e vitória em etapa

Entre as três duplas da TGRSA, Saood Variawa e o navegador François Cazalet assinaram o melhor desempenho global, terminando o Dakar no 10º lugar absoluto e como melhor piloto sul-africano em prova. A campanha da dupla ficou marcada por uma vitória na 8ª etapa e por várias presenças dentro do Top 10 diário, evidenciando ritmo para discutir posições bem dentro dos cinco primeiros.

​

Variawa sublinhou, no balanço final, a dureza da edição e a evolução evidenciada: foi o seu terceiro Dakar e o terceiro que consegue terminar. O piloto considerou que tinha “ritmo para estar no top cinco o tempo todo”, referindo que a vitória em etapa reforçou a confiança da equipa, apesar dos atrasos causados por furos, um veio de transmissão danificado e perdas de tempo em secções de navegação complexa. Cazalet classificou o 10.º lugar como um resultado sólido e “próximo do objetivo traçado antes da partida”, salientando que a dupla “forçou até ao fim e terminou limpa”, numa prova que “é sempre traiçoeira e diferente do que se espera”.

​

João Ferreira e Filipe Palmeiro: rapidez condicionada por danos e furos

João Ferreira e Filipe Palmeiro enfrentaram uma das campanhas mais difíceis das respetivas carreiras, penalizados por uma sucessão de furos e por um forte embate com uma pedra durante a segunda etapa maratona, que provocou danos significativos no canto dianteiro direito da Hilux. Esses incidentes resultaram em perdas de tempo acumuladas que comprometeram em definitivo as aspirações a um lugar mais destacado na geral, apesar de vários desempenhos fortes em especiais, incluindo um 7.º tempo na derradeira etapa.

​

No balanço, Ferreira admitiu que a classificação final ficou aquém do desejado pela equipa e pelo trabalho desenvolvido, mas destacou o valor da experiência adquirida. O piloto lembrou que o calendário ainda inclui uma temporada completa no Mundial de Ralis-Raid (W2RC), com “muitas oportunidades para lutar por vitórias em etapas e provas”, e sublinhou que o Dakar 2027 “já está ao virar da esquina”. Palmeiro reforçou a ideia de aprendizagem, lembrando que “terminar já é Dakar” e deixando a promessa de regressar “mais forte e preparado para lutar pela vitória”.

​

Botterill e Mena: consistência quebrada por percalços repetidos

A dupla formada por Guy Botterill e Oriol Mena apresentou uma das cadências mais consistentes dentro da estrutura da TGRSA, andando regularmente dentro do Top 10 e exibindo competitividade tanto nas dunas como em setores mistos. Porém, a sua progressão foi frequentemente interrompida por furos, dificuldades de navegação e incidentes na fase final de especiais, incluindo danos sofridos na 12.ª etapa quando rodavam entre os seis primeiros.

​

Botterill descreveu o rali como uma “montanha-russa”, recordando que estiveram no Top 10 “em praticamente todas as etapas” antes de serem penalizados por vários contratempos, algo que classificou como “parte integrante do Dakar”. Ainda assim, destacou que o ritmo demonstrado e a robustez do carro constituem uma base sólida para futuras participações. Mena, por seu turno, enfatizou a importância de, independentemente do resultado final, chegar ao fim de um Dakar, afirmando que esta experiência “torna a dupla mais forte para a próxima edição”.

​

Fiabilidade da Hilux e balanço da equipa

O diretor de equipa, Shameer Variawa, salientou a combinação entre o andamento demonstrado e a fiabilidade mecânica dos GR Hilux, realçando que os problemas sentidos estiveram sobretudo relacionados com furos em momentos críticos, muito mais do que com falhas estruturais da viatura. “O ritmo foi bom e tivemos poucos problemas mecânicos, o que mostra o trabalho que toda a equipa realizou”, referiu, acrescentando que todos “deram o máximo” e que as lições retiradas desta edição serão usadas para regressar “ainda mais fortes no próximo ano”.

​

Já Glenn Crompton, vice-presidente de Marketing da Toyota South Africa Motors, destacou a dimensão do desafio e o valor de ter as três viaturas na meta. Sublinhou que “os resultados nem sempre refletem a prestação da equipa”, mas enfatizou que “terminar um Dakar é, por si só, uma conquista extraordinária”. Crompton concluiu que a equipa respondeu ao desafio colocado pela marca e exemplificou princípios centrais da Toyota, como a melhoria contínua e o respeito pelas pessoas, razão pela qual a estrutura se mostra “muito orgulhosa do que foi alcançado nesta edição”.

​