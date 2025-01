Dakar 2025: Yazeed Al Rajhi faz história com vitória em casa, portugueses em bom plano

Inovações e conquistas marcam a 47ª Edição do Rali Dakar! A 47ª edição do Dakar, realizada na Arábia Saudita, coroou novos vencdores e marcou feitos históricos. O saudita Yazeed Al Rajhi venceu a categoria automóvel em casa, enquanto Nicolas Cavigliasso e Brock Heger estrearam-se como vencedores nas classes Challenger e SSV. Martin Macik voltou a vencer, revalidando o título nos camiões, e Carlos Santaolalla tornou-se o primeiro duplo vencedor no Dakar Classic. A desafiadora prova de 7.828 km contou com inovações tecnológicas, como veículos elétricos e movidos a hidrogénio, que concluíram a competição com sucesso.

A 47ª edição do Dakar e a 6ª na Arábia Saudita teve no seu final 40 carros Ultimate, 1 Stock car, 21 Challenger, 23 SSV e 13 camiões chegaram à meta final depois de percorrerem a totalidade dos 7.828 km do percurso.

52 veículos que utilizaram os seus jokers também terminaram, enquanto 108 foram forçados a sair prematuramente do rali (ou seja, 32,24%).

O quadro de honra do Dakar acolheu um novo nome e uma nova nacionalidade na categoria automóvel, graças a Yazeed Al Rajhi: o piloto saudita perseverou até à sua 11ª participação para desfrutar do seu encontro com o destino, com o raro privilégio de vencer o rali em casa, como aconteceu quando Pierre Lartigue triunfou em 1994 no Paris-Dakar-Paris!

Com Nicolas Cavigliasso (que triunfou na categoria quad em 2019) a conquistar o título na classe Challenger e Brock Heger na corrida SSV no seu 25º aniversário, dois novos pilotos também triunfaram. Apenas Martin Macik, que dominou os procedimentos na categoria de camiões, defendeu vitoriosamente o título que conquistou no ano passado.

A corrida de consistência do Dakar Classic terminou com 80 veículos (contra 95 inscritos). O detentor do título espanhol Carlos Santaolalla triunfou para se tornar o primeiro duplo vencedor desde a criação da categoria em 2021. Os cinco veículos inscritos no desafio Mission 1000 completaram a sua viagem através da Arábia Saudita, numa distância de 1300 quilómetros para esta segunda edição.

Foram feitos progressos desde o ano passado em termos de autonomia e desempenho para o camião KH7 conduzido por Jordi Juvanteny, que já venceu em 2024, bem como para o HySe SSV movido a hidrogénio. As três motos elétricas Segway, recém-chegadas ao desafio, também validaram a sua tecnologia nos terrenos do Dakar e podem olhar para 2026 com um apetite aguçado.

O melhor: A paciência revela-se mais sábia para Al Rajhi

Com um sólido regresso ao Dakar após a sua ausência em 2024, Henk Lategan passou para a liderança a meio da prova, acrescentou um triunfo em etapas ao seu palmarés e manteve-se estável até à nona especial, quando sofreu por ter de abrir caminho. Yazeed Al Rahji, que até então seguia no encalço do sul-africano, precisou de duas tentativas para o ultrapassar e, sobretudo, para fazer a diferença na etapa de Shubaytah.

O piloto saudita ‘vingou-se’ no Empty Quarter onde foi eliminado em 2024: na véspera da chegada, tinha uma vantagem de seis minutos sobre o seu rival mais próximo, o que foi suficiente para completar o rali com uma vantagem de 3m57s’ e conquistar o seu primeiro triunfo na sua 11ª participação.

Entre os anteriores vencedores do Dakar, apenas Jean-Louis Schlesser foi tão implacável antes de triunfar em 1999.

Atrás dos concorrentes que estiveram na linha da frente durante todo o rali, a luta pelo terceiro degrau do pódio foi disputada por Mattias Ekstrom e Nasser Al Attiyah. O piloto sueco passou para terceiro na terceira etapa e nunca mais abandonou a posição. A sua consistência e a vitória na etapa de Shubaytah (na etapa 11) ajudaram a atenuar o golpe da saída prematura de Carlos Sainz para o clã Ford, que deixou a sua marca na sua primeira participação no Dakar.

Ekstrom manteve-se especialmente calmo face aos ataques de Nasser Al Attiyah, cujos raros erros cometidos ao lado de Edouard Boulanger foram suficientes para o manter no quarto lugar, a partir da etapa maratona.

Na sua estreia na corrida, a Dacia teve de lidar com a desqualificação de Sébastien Loeb por razões de segurança, mas ainda assim pode estar satisfeita por ter chegado ao fim, com uma vitória na etapa e uma honrosa posição final para o seu campeão do Qatar.

A X-raid também estreou um carro, o novo Mini a gasolina, mas sai da Arábia Saudita com poucos despojos: uma vitória de etapa para Guillaume de Mévius, que já tinha perdido todas as esperanças de lutar com os melhores pelo título, antes de um acidente espetacular ter feito Guerlain Chicherit regressar à sua casa nos Alpes franceses.

O primeiro Mini a terminar foi trazido para casa pelo português João Ferreira, que alcançou a 8ª posição, aos 25 anos de idade, mas numa versão a gasóleo.

Entre as 10 primeiras posições desejadas por muitos concorrentes à partida, um segundo Raptor conduzido por Mitch Guthrie entrou na elite (com o 5º lugar), enquanto a mudança para T1+ de Mathieu Serradori lhe permitiu melhorar o seu recorde pessoal numa posição, tinha como melhor resultado um sétimo lugar, foi sexto neste evento.

No final do dia, as sensações dos jovens talentos foram menos visíveis do que na primeira semana, mas com o 7º lugar do argentino Juan Cruz Yacopini, de 25 anos, e o 9º lugar de Seth Quintero, de 22 anos, os jovens do Dakar confirmaram que a nova geração de pilotos continua a progredir.

Após as saídas prematuras de Laia Sanz e depois de Christian Lavieille, Pierre Lachaume provou ser o principal concorrente de duas rodas motrizes, quase duas horas à frente do seu companheiro de equipa espanhol MD Rallye Sport, Ferran Jubany.

Challenger: Um desempenho perfeito de Cavigliasso

Nicolas Cavigliasso e a sua esposa Valentina Pertegarini mantiveram-se na liderança da classificação geral a partir de Bisha. O casal argentino, com a experiência da época 2024 do W2RC que terminou em 2º lugar, evitou todos os percalços do percurso do Dakar e terminou com uma vantagem de mais de uma hora sobre os seus perseguidores mais próximos.

Os dois recrutas da Red Bull Off-Road Junior Team, que se estrearam na grande liga, conseguiram deixar a sua marca no Dakar. Devido a problemas mecânicos antes da metade do rali, Corbin Leaverton não conseguiu brilhar na classificação geral, mas o americano conseguiu cinco subidas ao pódio, incluindo duas vitórias.

O seu companheiro de equipa Gonçalo Guerreiro, que já contava com experiência no circuito europeu, mostrou consistência ao subir a quatro pódios de etapas sem vencer. O piloto português terminou na segunda posição, a 1h11m38s’ do vencedor.

No último lugar do pódio, a 1h30m13s’ do seu companheiro de equipa vencedor com a BBR, Pau Navarro fez o seu nome no rali na segunda semana. O espanhol esteve presente em todos os pódios das etapas e alcançou duas vitórias.

Yasir Seaidan, que venceu três etapas, tal como Nicolas Cavigliasso, foi prejudicado por problemas de direção no início da prova e o piloto saudita não conseguiu compensar este contratempo. A sua compatriota Dania Akeel obteve a sua primeira vitória no Dakar na etapa 10. Para além da vitória de Yazeed Al Rajhi, os sauditas estabeleceram um novo recorde com 5 vitórias em etapas na sexta edição do rali no seu país.

SSV: Heger mantém o troféu para a Polaris

Os pilotos da Polaris dominaram as três primeiras especiais da corrida SSV, com os seus rivais designados ao volante dos Can-Am Maverick R a sofrerem devido à sua ‘verdura’ na corrida ou devido a problemas mecânicos. Os RZRs conduzidos pelo detentor do título Xavier de Soultrait e pelo estreante Brock Heger lideraram a classificação geral do princípio ao fim.

A vantagem estava com o americano a partir da 4ª etapa, quando o campeão francês danificou o seu conjunto dianteiro. Mais duas repetições deste contratempo acabaram por privar Xavier de Soultrait de um lugar no pódio da geral no final da penúltima etapa. Brock Heger triunfou na sua primeira participação, permitindo à Polaris conservar o troféu Touareg.

‘Chaleco’ Lopez, que regressou à categoria depois de três edições do Dakar na classe Challenger, perdeu todas as hipóteses de vitória à geral na etapa 2. O chileno fez depois um regresso estrondoso, conseguindo cinco sucessos de etapa, um recorde para esta edição do rali, partilhado com o motard Daniel Sanders e o camionista Martin Macik, permitindo ao piloto oficial da Can-Am terminar em 2º lugar, embora com mais de 2 horas de atraso em relação ao vencedor.

Sara Price, que foi obrigada a abandonar a especial na etapa 48 HR Chrono devido a um problema mecânico, venceu três etapas. A americana é a piloto mais bem sucedida em termos de vitórias em etapas nesta edição, à frente de Dania Akeel. Alexandre Pinto terminou na 3ª posição da classificação geral, a mais de 3 horas de Heger. O jovem piloto português de 25 anos é o líder dos privados na categoria.

Camiões: Macik chega ao segundo lugar

O detentor do título teve um desempenho perfeito. Depois de uma luta a três com Ales Loprais e com o estreante na categoria de camiões Vaidotas Zala, o piloto checo afastou-se a partir da terceira etapa, assumindo o controlo total da classificação geral após os percalços dos seus rivais na etapa 48 HR Chrono.

O patrão da MM Technology venceu cinco etapas, o mesmo número que Loprais, o que constitui o recorde conjunto desta edição. A luta pelo segundo lugar foi então disputada por Ales Loprais e Mitchel ven den Brink. Após o 4º lugar em 2022 e o 3º lugar em 2024, o jovem holandês, que celebrou o seu 23º aniversário na etapa 9, terminou na segunda posição, 5m30s à frente do piloto checo.

Dakar Clássic: Santaolalla e Traglio voltam a vencer

Carlos Santaolalla e Lorenzo Traglio mantiveram-se inabaláveis no último teste de navegação da 12ª etapa da 5ª edição do Dakar Classic. A diferença de 31 pontos a favor do espanhol manteve-se assim inalterada e o piloto do Toyota HDJ 80 tornou-se no primeiro concorrente a vencer duas vezes o Dakar Classic.

O italiano no seu Nissan Terrano Tecnosport é novamente o segundo classificado. A edição de 2025 do Dakar Classic foi marcada como o surgimento de especialistas no exercício, entre os quais o vencedor de 2023, Juan Morera, se destacou. O piloto da réplica do Porsche 959, que durante muito tempo parecia destinado a figurar no pódio final, abandonou a corrida mais cedo devido a uma embraiagem queimada.

O Land Rover conduzido pela equipa Gublin-Sousa, que também figurou no pódio provisório há alguns dias, foi forçado a abandonar a 10ª etapa com uma caixa de velocidades avariada. O outro Land Rover, o Série III conduzido por Karolis Raisys, subiu ao pódio, a 300 pontos do vencedor.

Depois do buggy Sunhill em 2021 com um piloto francês ao volante, esta é a terceira vitória de um Toyota HDJ 80 com um piloto espanhol.

Classificação

Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Timo Gottschalk (DEU) Toyota Hilux Overdrive 52hr 52min 15sec Henk Lategan (ZAF)/Brett Cummings (ZAF) Toyota Hilux IMT Evo 52hr 56min 12s Mattias Ekström (SWE)/Emil Bergkvist (SWE) Ford Raptor 53hr 12min 36s Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Edouard Boulanger (FRA) Dacia Sandrider 53hr 16min 13s Mitch Guthrie (USA)/Kellon Walch (USA) Ford Raptor 53hr 54min 25s Mathieu Serradori (FRA)/Loic Minaudier (FRA) Century CR7 54hr 04min 19s Juan Cruz Yacopini (ARG)/Daniel Oliveras (ESP) Toyota Hilux Overdrive 54hr 50min 02s João Ferreira (PRT)/Filipe Palmeiro (PRT) Mini JCW Rally 3.0D 55hr 08min 12s Seth Quintero (USA)/Dennis Zenz (DEU) Toyota GR DKR Hilux 55hr 12min 19s Brian Baragwanath (ZAF)/Leonard Cremer (ZAF) Century CR7 55hr 51min 41s Rokas Baciuška (LTU)/Oriol Mena (ESP) Toyota Hilux Overdrive 56hr 34min 36s Urvo Männama (EST)/Risto Lepik (EST) Toyota Hilux Overdrive 56hr 48min 47s Lucas Moraes (BRA)/Armand Monleón (ESP) Toyota GR DKR Hilux 58hr 15min 45s Marcos Moraes (BRA)/Maykel Justo (BRA) Toyota Hilux Overdrive 62hr 24min 31s Isidre Esteve Pujol (ESP)/José-Maria Villalobos (ESP) Toyota Hilux Overdrive63hr 14min 35s Toby Price (AUS)/Sam Sunderland GBR) Toyota Hilux Overdrive RETIRED – SS7

Líderes

SS1 Seth Quintero (Toyota)

SS2-8 Henk Lategan (Toyota)

SS9 Yazeed Al-Rajhi (Toyota)

SS10 Henk Lategan (Toyota)

SS11-12 Yazeed Al-Rajhi (Toyota)

Vencedores Etapa

Prologue Henk Lategan (Toyota)

SS1 Seth Quintero (Toyota)

SS2 Rokas Baciuška (Toyota)

SS3 Saood Variawa (Toyota)

SS4 Yazeed Al-Rajhi (Toyota)

SS5 Seth Quintero (Toyota)

SS6 Guillaume de Mévius (Mini)

SS7 Lucas Moraes (Toyota)

SS8 Henk Lategan (Toyota)

SS9 Nasser Saleh Al-Attiyah (Dacia)

SS10 Joan Roma (Ford)

SS11 Mattias Ekström (Ford)

