Dakar 2025: tudo muito aberto nos Challenger e SSV

O aparecimento e a ascensão meteórica dos veículos ligeiros transformaram o bivouac do Dakar. Atualmente, estes carros estão divididos em duas classes com especificações técnicas bem definidas: Challenger, para os protótipos de vanguarda (54 previstos para arrancar em Bisha), e SSV, para os veículos muito mais próximos dos modelos de produção (39 entradas na lista).

Na classe Challenger, considerada como um trampolim para a Ultimate, está prevista uma luta de titãs entre os sauditas Yasir Seaidan e Dania Akeel, mas o argentino Nicolás Cavigliasso e outros concorrentes estão prontos para pescar em águas turbulentas.

Nos SSV, Xavier de Soultrait terá o seu trabalho dificultado pela sua campanha de defesa, com rivais como “Chaleco” López, Gerard Farrés e Sebastián Guayasamín.

O plantel é heterogéneo, pilotos jovens e velhos, com gostos, ambições e orçamentos díspares. A ascensão dos veículos ligeiros – cerca de 100 são esperados no Dakar – captou a diversidade de outras classes e faz destas classes um lugar onde a ambição ganha vida. De facto, os quatro construtores que vão disputar o título na classe de elite Ultimate estão a colocar em campo pelo menos um dos seus concorrentes, para promover as ‘babyclasses’: Seth Quintero e Rokas Baciuška na Toyota, Guillaume de Mévius e João Ferreira na X-Raid Mini, Cristina Gutiérrez num dos três Dacia Sandrider e o americano Mitch Guthrie como um dos ‘quatro fantásticos’ da Ford.

Os principais pretendentes são a GRally Team OT3 e os T3 Max da Taurus, que têm em Yasir Seaidan, o campeão do W2RC 2024 na classe SSV, o seu ativo mais valioso. Preparando-se para o seu oitavo Dakar, ele poderá roubar o feito a Yazeed Al Rajhi para se tornar o primeiro vencedor saudita de sempre do Dakar, mas enfrentará uma forte concorrência de Dania Akeeland e talvez até do seu outro compatriota, o “Capitão Saleh” Alsaif, que tem o dom de tirar um coelho da cartola.

No entanto, pilotos de climas distantes estão determinados a dar-lhes luta. O argentino Nicolás Cavigliasso, vencedor da prova de quadriciclos de 2019 e vice-campeão do W2RC na classe Challenger, parece ser a principal ameaça, mas o espanhol Pau Navarro não tem qualquer intenção de ser igual a ele no seu regresso à classe.

Da mesma forma, o bicampeão mundial de quads Alexandre Giroud (2022 e 2023) tem como objetivo os lugares cimeiros a médio prazo, mas não se deixará abater em qualquer abertura, tal como o pentacampeão mundial de enduro Antoine Meo, de regresso ao Dakar após um hiato, que poderá roubar o espetáculo ao volante de um híbrido Apache T3 que saiu vitorioso da Africa Eco Race do ano passado. Os escuteiros estarão atentos à equipa Red Bull Off-Road Jr Team USA, que redobrou a sua estratégia de formação de novos talentos, com o português Gonçalo Guerreiro, de 24 anos, e o americano Corbin Leaverton, de 23.

Na SSV, o campeão em título é o defesa-central. Xavier de Soultrait conquistou o título de 2024 no último minuto, arrancando a vitória das garras da derrota num Polaris da Sébastien Loeb Racing.

O francês voltará a enfrentar um Can-Am, especialmente os novíssimos Maverick Rcars. O Dakar será a sua primeira corrida após a sua aprovação. Estes carros podem ser uma arma particularmente temível nas mãos de pilotos de língua espanhola. O chileno “Chaleco” López, um vencedor nato que começou a sua carreira como piloto de motas e que conquistou três títulos SSV e Challenger, está de volta ao grupo, tal como o espanhol Gerard Farrés, que esteve muito perto em duas ocasiões (segundo em 2019 e 2022), e o equatoriano Sebastián Guayasamín, vice-campeão do W2RC. O suíço Jérôme de Sadeleer, ultrapassado por “XdS” em janeiro último (segundo), deverá também estar na frente, tal como a americana SaraPrice e, porque não, a italiana Rebecca Busi, que continua a fazer progressos (terceira no W2RC). Por fim, o argentino Manuel Andújar, o último vencedor da Quadrace (2021 e 2024), vai estrear-se na classe com o objetivo de se tornar o melhor da South Racing… um pelotão que raramente deixa escapar a sua ‘presa’.