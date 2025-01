Dakar 2025, portugueses com balanço positivo: dois pódios, dois top 5 e seis top 10

Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (X-Raid YXZ 1000R) da Franco Sport já muito perto do fim quando eram 34º dos Challenger, João Dias/Gonçalo Reis BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR) da Santag Racing começaram bem mas tiveram problemas na etapa maratona e no resto da prova ainda fizeram uns top 5 nas etapas.

Nos SSV, João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can-Am Maverick R) da South Racing Can-Am tiveram problemas na etapa maratona e caíram para fora do top 10, recuperaram até ao 7º lugar, nos Ultimate, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally 3.0d) foram os melhores da equipa X-Raid com o oitavo lugar da classificação geral.

Também nos SSV, Enrico Gaspari e Fausto Mota (Polaris RZR Pro R) terminaram em 5º, posição a que chegaram nos dois últimos dias e Vaidotas Zala/Max Van Grol/Paulo Fiúza (Iveco Powerstar) da Skuba Team De Rooy chegaram a andar no 2º lugar e no terceiro, durante várias etapas, mas depois tiveram problemas na 5ª e 6ª, caíram para o nono lugar, recuperando depois até ao quinto posto dos Camiões.

Gonçalo Guerreiro/Cadu Sachs (Taurus T3 Max) da Red Bull Jr Team obtiveram a melhor classificação de um português este ano no Dakar, o segundo lugar entre os Challenger, posição que o jovem luso deteve a maior parte do tempo na prova, só a perdendo na 4ª etapa.

