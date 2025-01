Dakar 2025 – os 22 portugueses em prova

Como quase sempre sucede, as listas de concorrentes do Dakar sofrem alterações de última hora e o contingente luso não ‘escapou’. Marcam presença catorze equipas nas Classes Ultimate (1), Challenger (7), SSV (5) e Camiões (1). Nem todas as 14 equipas são somente duplas totalmente lusas.

Temos 11 pilotos lusos na prova da ASO e 12 navegadores. O recordista luso de participações no Dakar, Paulo Fiúza, vai de Camião.

Joao Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0i) vão ocm a X-Raid e são os que em teoria vão lutar mais acima, na classe Ultimate, depois temos um conjunto de se equipas nos Challenger, com maior e menor experiência na prova, cinco nos SSV, e Paulo Fiúza num Camião Iveco do Team De Rooy. Há esperanças de boas classificações por parte do contingente luso, mas como sempre, o Dakar é uma ‘caixinha de surpresas’ devido à sua natureza imprevisível e desafiadora. Como se sabe, a imprevisibilidade é uma das características dominantes da competição.

Mesmo os pilotos e equipes mais experientes nunca sabem exatamente o que vão encontrar ou quais dificuldades os aguardam. Tudo pode acontecer ao longo dos extenuantes 12 dias de prova.