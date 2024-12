Dakar 2025: Lucas de Moraes é ‘oponta-de-lança’ da Toyota Gazoo Racing

A Toyota Gazoo Racing, equipa oficial da marca nipónica no Rali Dakar repete a dupla de 2024, na equipa oficial, Lucas Moraes/Armand Monleon (#203), e Seth Quintero/Dennis Zenz (#204), representam o contingente da Toyota Gazoo Racing (Europa) enquanto aa equipa Toyota Gazoo Racing da África do Sul inclui Giniel de Villiers e Dirk von Zitzewitz (#206), Henk Lategan e Brett Cummings (#211), Guy Botterill e Dennis Murphy (#205) e Saood Variawa com François Cazalet (#218). A Toyota perde o piloto do pódio do ano passado, Guillaume De Mévius, que foi para a Mini, mas tem um conjunto de pilotos capazes de tudo, especialmente Lucas de Moraes, terceiro no seu ano de estreia e algo azarado no ano passado.

Como é hábito nos últimos anos, o Rali Dakar de 2025 irá preparar o terreno para o Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), servindo como ronda de abertura da temporada. Um forte desempenho nesta primeira corrida é fundamental para a equipa, pois visa continuar o ímpeto da sua bem-sucedida campanha W2RC de 2024, que viu o contrutor japonês garantir o Campeonato de Fabricantes pelo terceiro ano consecutivo.

Espera-se que a sexta edição do Rali Dakar na Arábia Saudita ofereça um dos percursos mais desafiantes até à data, percurso esse que apresenta vários pontos altos, incluindo a extenuante Etapa Chrono de 48 horas, que irá testar a resistência no início da corrida, e a etapa maratona, em que as equipas têm de confiar apenas nas suas próprias capacidades e recursos para sobreviverem à noite sem assistência externa.

As icónicas dunas de Empty Quarter regressam como peça central da segunda semana do rali, apresentando aos participantes imponentes dunas de areia e uma navegação desafiante que irá separar os concorrentes.

Cada equipa contará com a GR DKR Hilux Evo, a mais recente iteração da plataforma de rally-raid da Toyota. Com base no sucesso do modelo 2024, a Hilux Evo 2025 apresenta refinamentos nos principais sistemas e componentes que visam maximizar a fiabilidade, durabilidade e desempenho nas condições implacáveis do Rali Dakar. Estas melhorias estão alinhadas com a filosofia Kaizen da Toyota de melhoria contínua e a busca da excelência na construção de carros cada vez melhores.

Para Lucas Moraes: “O Rali Dakar é sempre o derradeiro teste tanto para os pilotos como para os carros, e o percurso deste ano parece ser um dos mais difíceis de sempre. Desde as dunas do Empty Quarter até às desafiantes secções rochosas, cada dia será uma batalha. A GR DKR Hilux Evo já provou o seu valor vezes sem conta e, com os aperfeiçoamentos efetuados para 2025, estou confiante de que temos a máquina perfeita para enfrentar o desafio. Estou entusiasmado por dar início à época e ver como nos vamos comportar num percurso tão exigente.”

Já Seth Quintero: “O Rali Dakar 2025 vai ser um desafio incrível e mal posso esperar para o enfrentar. O percurso é brutal e sabemos que não haverá dias fáceis, mas é isso que torna o Dakar tão especial. A GR DKR Hilux Evo foi construída para estas condições extremas e os melhoramentos que a equipa introduziu dão-nos confiança para nos esforçarmos ainda mais. Estou ansioso por ver o que conseguimos alcançar num evento tão emblemático.”