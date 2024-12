Dakar 2025, Camiões: Paulo Fiúza (também) na luta pela vitória?

As duas últimas edições do Dakar testemunharam vitórias na corrida de camiões por Janus van Kasteren (em 2023) e Martin Macík (2024), numa batalha entre pilotos checos e neerlandeses que teve um rumo inesperado na preparação para a edição de 2025.

Entre os 45 camiões esperados em Bisha para o prólogo de 3 de janeiro, a repartição dos papéis dos favoritos foi abalada por acontecimentos imprevisíveis: por exemplo, o segundo classificado Aleš Loprais decidiu competir ao volante de um camião da Team De Rooy, enquanto Mitch van den Brink, o seu mais próximo perseguidor no pódio há vários meses, encomendou dois camiões para ele e para o seu pai ao detentor do título, Martin Macík… com o objetivo de lhe tirar a coroa!

Este ano, a categoria também receberá um recém-chegado que será observado com muito interesse, já que o ex-competidor da categoria de carros, o lituano Vaidotas Žala, que tem a seu lado o português Paulo Fiúza, ocupará o seu lugar ao volante de um dos camiões Team De Rooy Iveco.

No Dakar 2024 assistiu-se a uma verdadeira batalha entre os pilotos checos e neerlandeses, que partilharam as vitórias da etapa, com cada uma das duas nações a colocar também duas equipas nos primeiros quatro lugares da classificação final. No entanto, o veredito do cronómetro após a conclusão das 12 etapas evidenciou claramente a tomada de poder pela República Checa: o vencedor da geral, Martin Macík, viu-se mesmo na posição de poder controlar a corrida durante a segunda semana e concentrar-se em manter a sua liderança sobre o compatriota, mas não rival, Aleš Loprais, que foi forçado a observar o seu adversário a erguer a bandeira que o seu tio Karel foi o último a brandir no pódio do Dakar, em 2001.

Martin Macík, que venceu a derradeira prova na sua décima participação como piloto, tornou-se, entretanto um chefe de equipa particularmente lúcido, consciente de que defender o seu título é um desafio tão grande como conquistá-lo.

Com 35 anos de idade, o patrão da MM Technology optou por uma estratégia muito pessoal com vista a construir uma equipa europeia de camiões, confiando os dois outros veículos Evo 4 produzidos pelas suas oficinas a um piloto holandês, vencedor do W2RC em 2022, Kees Koolen, e a um italiano, o ultra-experiente Claudio Bellina, que já completou 16 ralis Dakar e alcançou o 7º lugar em janeiro passado, com 63 anos de idade.

À sua maneira, Aleš Loprais também está a apostar num intercâmbio cultural para melhorar o seu melhor resultado, nomeadamente o agridoce segundo lugar da última vez.

Desta vez, o herdeiro da linhagem familiar bateu à porta da Team De Rooy para assumir o seu lugar ao volante de um dos seus camiões Iveco, e será acompanhado, nomeadamente, pelo mecânico polaco Darek Rodewald, que foi um pilar nas equipas holandesas que contribuíram para os sucessos de Gerard De Rooy (em 2012 e 2016) e Janus van Kasteren (em 2023).

Nos Países Baixos, as esperanças da nação dividem-se entre as suas duas principais equipas, das quais a mais bem sucedida em 2024 foi a Eurol Rallysport, cujo líder oficial é agora Mitch van den Brink, depois de ter subido ao pódio aos 22 anos (com o 3º lugar em janeiro passado). As tácticas adotadas pelo jovem e pelo seu pai também quebraram fronteiras e acabaram com preconceitos, pois recorreram ao seu algoz, o próprio Martin Macík, para a preparação, nas oficinas checas de Sedlčany a sul de Praga, de dois camiões capazes de vencer o rally-raid!

A equipa De Rooy acolhe Loprais, mas também se apoia nos seus pontos fortes nacionais para iluminar a parte superior da classificação: Anja van Loon, um puro produto da escola de Limbourg, será novamente acompanhada pelos seus dois irmãos Ben e Jan van de Laar na tentativa de melhorar o seu 12º lugar alcançado na sua primeira participação em 2024.

Para pintar um quadro ainda melhor desta nova era da arte flamenga de condução de camiões, as cores lituanas também serão retratadas, porque é de facto com um camião Iveco da Team De Rooy que Vaidotas Žala escolheu iniciar a sua reconversão, após nove edições e um 11º lugar em 2022 na categoria de automóveis