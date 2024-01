Dakar 2024: o percurso | AutoSport

Tal como sempre tem vindo a suceder até aqui, a quinta edição do Dakar na Arábia Saudita promete puxar mais pelo homem e pela máquina do que qualquer uma das anteriores. Após a primeira semana, em que os concorrentes sentirão o calor desde a partida em AlUla, o pelotão enfrentará um tríptico de Empty Quarter introduzindo um conceito totalmente novo: uma etapa crono de 48 horas realizada em dois dias em que os concorrentes, espalhados por oito bivouacs, serão basicamente deixados à sua própria sorte.

O dia de descanso em Riade será apenas uma breve pausa, uma vez que o terreno variado entre esse ponto e o final em Yanbu está repleto de desafios de navegação que podem alterar o equilíbrio de forças a qualquer momento.

ALULA, UMA CIDADE DO INÍCIO DOS TEMPOS

Poucas coisas deixaram a comitiva do Dakar tão impressionada como AlUla e a sua região quando a corrida aterrou pela primeira vez na Arábia Saudita em janeiro de 2020. As paisagens caleidoscópicas do grande ar livre misturam-se com o peso da história e um elemento de mistério numa experiência compensadora e um convite à contemplação. O Dakar regressou várias vezes a AlUla após o seu primeiro encontro com os locais arqueológicos do início dos tempos e os templos nabateus espalhados pela cidade velha.

Repetindo a fórmula já testada e comprovada nas margens do Mar Vermelho, os pilotos, co-pilotos, equipas de apoio e equipas de organização irão convergir para um bivouac de grandes dimensões para dar os últimos retoques nos seus preparativos antes do início do rali. A camaradagem e a paixão partilhada pela caravana vão ser a mesma de sempre.

ACAMPAMENTO DE ALULA: ENCONTRO COM A HISTÓRIA

Os concorrentes do Dakar descobriram as maravilhas de AlUla na primeira edição do rali na Arábia Saudita em 2020. No entanto, desta vez, eles terão a oportunidade de mergulhar ainda mais na atmosfera dos locais arqueológicos milenares: o princípio do acampamento inicial, que foi um tremendo sucesso entre os competidores na sua versão costeira, agora foi estendido ao deserto, com o bivouac localizado nas proximidades dos majestosos templos construídos pelos nabateus. Inspirado em edifícios que resistiram ao passar do tempo, é a forma perfeita de entrar em modo de aventura e descoberta antes de enfrentar os milhares de quilómetros do percurso.

1 PRÓLOGO, 12 ETAPAS, 14 DIAS DE CORRIDA

Após uma edição exigente que revelou a capacidade de resistência dos concorrentes, o tom do Dakar 2024 será igualmente respeitador das suas expectativas em termos de desafio. O percurso, que terá uma distância equivalente a 5.000 quilómetros, de etapas especiais contínuas a exploração do território saudita, com 60% de secções totalmente novas. No total, serão montados nove bivouacs numa grande faixa que vai de oeste para leste, atravessando o percurso em ambas as direções até ao final em Yanbu, nas margens do Mar Vermelho.

ETAPA DE 48 HORAS

Este é um novo formato de etapa, disputada em dois dias com as restrições de uma etapa maratona, embora os concorrentes possam ajudar-se mutuamente durante a noite. Mas, desta vez, não haverá escolha de cantina ou de companheiros de reparação, uma vez que os pilotos e as equipas estarão espalhados por oito bivouacs diferentes. Quando os relógios baterem as 16 horas, todos os veículos terão de parar no acampamento mais próximo que encontrarem. Sem ligação e, portanto, sem visibilidade dos desempenhos dos seus rivais, os concorrentes acamparão e partirão de novo às 7 horas da manhã do dia seguinte para completar a parte restante do percurso. A contagem será feita após cerca de 600 quilómetros de etapa especial.

DESERTO: DOIS DIAS ESPECIAIS

O imenso deserto do ‘Bairro Vazio’ (Empty Quarter) será o palco da nova etapa de 48 horas, com um formato especial que ultrapassa o limite de tempo imposto na primeira sequência. O terreno presta-se particularmente bem a dois percursos separados, um para motos e quads e outro para carros e camiões.

Assim, as equipas de topo da FIA não beneficiarão das pistas deixadas pelos veículos de duas rodas e terão de navegar com base no seu talento. O sistema de “bónus” atribuído aos pilotos que abriram a etapa das motos, introduzido na edição anterior, será, excecionalmente, utilizado.