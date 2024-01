Dakar 2024: Não serão feitos ajustes no EoT | AutoSport

Depois de analisar os desempenhos dos carros da frente do pelotão nas primeiras etapas do Dakar 2024, a FIA não vai proceder a qualquer alteração no EoT, por considerar que as diferenças são mínimas.

“A FIA concebeu o mecanismo de Equivalência Tecnológica num processo que envolveu todos os concorrentes Ultimate T1 e T1+. No final das quatro primeiras etapas do Rali Dakar 2024, a análise dos dados efetuada de acordo com os regulamentos mostra que não são necessários ajustes nesta fase”, afirma a Comissão para o W2RC num breve comunicado emitido.

O equilíbrio que se falar está patente na classificação geral, com a Toyota a liderar a prova com Yazeed Al Rajhi (Toyota), seguido de Nasser Al-Attiyah (Prodrive) e Carlos Sainz (Audi). No top 5, vemos quatro construtores representados, o que é um sinal de uma competição saudável e assim as alterações ao EoT parecem, de facto, desncessárias.