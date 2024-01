Dakar 2024 : Listas de Inscritos | AutoSport

Arranca amanhã a 46ª edição do Rali Dakar, quinto ano que o evento se realiza na Arábia Saudita. A prova tem lugar entre 5 e 19 de janeiro de 2024 e pelo terceiro ano consecutivo o evento é também a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Rally-Raids. Este ano, o percurso terá início em Al-‘Ula, atravessará o ‘Bairro Vazio’ e terminará em Yanbu. O formato da corrida consiste num prólogo e em 12 etapas, incluindo uma etapa maratona de 48 horas – apelidada de “etapa crono de 48 horas”, que percorrerá mais de 600 km com uma paragem pelo meio. O percurso contará com 60% de novas pistas em comparação com a edição anterior, compreendendo 5.000 quilómetros de etapas especiais, e conta com 73 carros 43 Challenger (T3) 36 SSV (T4) e 47 Camiões (T5) como pode ver na lista seguinte. As duas rodas e quads veja em motosport.com.pt