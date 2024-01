Dakar 2024, João Monteiro: “Um furo lento forçou-nos a uma paragem” | AutoSport

A dupla João Monteiro e Nuno Morais (Can Am) terminaram a segunda etapa do Dakar 2024 em 19º, depois de ontem terem sido 21º. Um furo lento levou a uma paragem, deitando por terra o esforço de recuperação, mas ainda assim o piloto português manteve o otimismo.

Monteiro fez o balanço da segunda etapa, na categoria Challenger, onde foi o terceiro melhor rookie do dia:

“Desafiantes os 460 km da Etapa 2. Partindo de trás, enfrentamos as majestosas dunas pela primeira vez, uma experiência verdadeiramente de tirar o fôlego. Conseguimos ultrapassar alguns carros, e camiões, mas, infelizmente, um furo lento forçou-nos a uma paragem obrigatória para a troca. Resultado? De volta ao meio dos ‘mamutes’ do Dakar – os imponentes camiões. Uma etapa até ao fim, no meio do pó. Mais um dia gravado na história desta aventura”.