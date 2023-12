Dakar 2024: Franco Sport presente na prova | AutoSport

A equipa Franco Sport apresentou em Santarém a sua próxima participação no Rally Dakar 2024. Será a segunda presença de Mário Franco na grande competição mundial do desporto motorizado, desta vez acompanhado de Daniel Jordão.

Os dois irão tripular um protótipo ligeiro Yamaha inscrito na nova classe Challenger (ex-SSV T3). O evento contou com a participação dos diversos elementos da estrutura da Franco Sport, diversos parceiros e muitos amigos e decorreu na Bluemotor – Concessionário Oficial Yamaha.

“Estou imensamente feliz por poder voltar ao Dakar dois anos depois da minha estreia. Sei que vamos ter pela frente uma prova ainda mais exigente do que em 2022 e vamos encontrar uma concorrência muito forte na classe Challenger. O Dakar como principal evento motorizado a nível mundial tem sempre de nos reservar algumas surpresas e dificuldades diferentes do habitual. Para além da extensa quilometragem, nesta edição vamos ter uma etapa de quarenta e oito horas, na qual vamos ter que nos ‘safar’ com os nossos próprios meios e sem possibilidade de contacto com alguém”, salientou Mário Franco ex-campeão nacional de todo-o-terreno TT2 e que por três vezes venceu a Taça Yamaha.

Quanto às metas traçadas para esta competição acrescenta: “É sempre difícil apontar a um objetivo em termos de classificação, até porque temos a noção de que a concorrência na categoria Challenger é muito forte. O objetivo primordial passa por terminar o Dakar, mas vamos procurar andar depressa e ser competitivos, apesar de não sermos dos mais experientes na prova. Vou para o meu segundo Dakar e o Daniel estará pela primeira vez numa corrida desta extensão. É uma estreia absoluta no Dakar. Vamos conscientes das dificuldades, mas muito motivados para um desafio fantástico”, referiu o piloto que em 2019 conquistou um lugar no Top 5 do Rally du Maroc.

De referir que Daniel Jordão, piloto com larga experiência e grande currículo no motociclismo nacional, estreou-se como co-piloto no Rally de Marrocos deste ano, fazendo dupla com o inglês William Buller.