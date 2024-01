Dakar 2024, Etapa 5 Challenger: Chaleco Lopez vence | AutoSport

Chaleco Lopez conseguiu a primeira vitória no Dakar 2024. Numa etapa em que esteve sempre na frente. Chaleco Lopez foi cavando o fosso, Ignácio Casale, Eryk Goczał e Mitchell Guthrie, com poucos segundos a separarem os primeiros. As distâncias foram-se alargando ao longo da etapa, mas sempre com Lopez na frente, acabando por carimbar o primeiro triunfo nesta edição do Dakar.

Eryk Goczał / Oriol Mena (Taurus Energylandia Rally Team) entrou para mais uma etapa do Dakar com o objetivo de triunfar pela quinta vez na edição deste ano, apenas com Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Taurus Red Bull Off-Road Junior Team) a vencer na etapa 3. Aos 39 quilómetros da especial, “Chaleco” estava no comando da tabela de tempos, com apenas 1 segundo de vantagem sobre o seu compatriota Ignacio Casale /Alvaro Leon (Yamaha X-Raid Yamaha Supported Team). O líder da classificação geral, Eryk Goczał, foi terceiro mais rápido na primeira tomada de tempos, a 3 segundos de “Chaleco”.

O piloto chileno voltou a ser o mais rápido no segundo controlo, ao quilómetro 89, desta vez com Mitchell Guthrie a ser a dupla mais próxima do melhor tempo, com 51 segundos de diferença para Contardo, mas com Eryk Goczał novamente entre os três primeiros, apenas 1 segundo mais lento do que Guthrie.

Chaleco Lopez manteve-se na frente e conseguiu a vitória nesta etapa à frente da dupla Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Can-Am Red Bull Off-Road Junior Team) que deu um salto nos últimos quilómetros, indo de sexto a segundo, com Eryk Goczał a manter a terceira posição. Saleh Alsaif / Nasser Alkuwari (Can-Am, Dark Horse Team) foram quartos, à frente de Kris Meeke/Woute Rosegaar (Grallyteam G Rally Team).

Nas contas dos portugueses, Ricardo Porém/Augusto Sanz (Can-Am MMP) foi o 11º, precisando de mais 6:25 min para fazer o percurso

Pedro André Mendes e Fábio Mendes