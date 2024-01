Dakar 2024, Etapa 5 Camiões: Martin Macík conquista segundo triunfo do ano | AutoSport

Martin Macík chegou terminou a quinta etapa do Dakar 2024 com o tempo mais rápido na especial, 1:22 min. à frente de Mitchel van den Brink, carimbando a sua segunda vitória nesta prova, após o seu triunfo na etapa 3. Os problemas Aleš Loprais e Janus van Kasteren permitiram a Macík subir ao segundo lugar da geral, com menos 22 minutos do líder, Janus Van Kasteren.

Janus Van Kasteren /Rodewald Darek / Marcel Snijders (Iveco Boss Machinery Team De Rooy) até começaram melhor a etapa, estando em primeiro lugar ao quilómetro 39, seguidos de Mitchel Van Den Brink / JarnoVan De / MoisesTorrallardona (Iveco Eurol Rallysport) a apenas cinco segundos do líder. Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda (Iveco Mm Technology Team) estavam a 49 segundos e Ales Loprais / Jaroslav Valtr Jr/ JiriStross (Praga Instaforex Loprais Praga) eram sextos, a pouco menos de um minuto e meio.

Ao quilómetro 80, Van Den Brink passou para a frente, com Macik por perto, a 19 segundos. Foi mesmo Macik que acabou por vencer a etapa, mesmo como uma penalização de 30 segundos, com Van Den Brink no segundo posto e Vick Versteijnen / Andre Van Der Sande / Teun Van Dal (Iveco Versteijnen Truck Racing) a completar o top 3. Loprais terminu em 15º a quase 40 minutos do melhor tempo e Van Kasteren terminou em décimo, perdendo mais de 20 minutos.

Nas contas da geral, Van Kasteren ainda mantém a liderança, com 22 minutos de avanço sobre Macik com Loprais agora a 26 minutos do líder.

Foto: Dakar DPPi